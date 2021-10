Flashback 2020-21 : le jour où le Madison Square Garden a enfin retrouvé les Playoffs, la folie de retour à New York

La très belle saison 2020-21 des Knicks s’est donc conclue avec la présence de Tom Thibodeau et sa bande en Playoffs. Enfermés pendant des années dans le ventre mou de l’Est, voire bien souvent ses profondeurs, les New York Knicks ont enfin retrouvé la postseason en mai dernier et les fans ont pu faire rugir à nouveau le Madison Square Garden.

On ne s’attendait pas à grand chose, et on a donc été surpris positivement par les Knicks la saison passée. Managés de main de maître par Tom Thibodeau, les R.J. Barrett, Julius Randle et compagnie vont ainsi réaliser une pure saison. Vraie identité trouvée, un groupe qui se dessine, des wins qui commencent à tomber… Résultat ? 41 victoires pour 31 défaites, une quatrième place à l’Est et le retour en Playoffs, une première depuis leur dernière campagne en 2012.

23 mai 2021, New York City, Madison Square Garden, Knicks – Hawks. Après leur très belle saison régulière, les Knicks vont démarrer les Playoffs avec l’avantage du terrain. Phrase incroyable que l’on ne pensait plus prononcer un jour. Pour ce retour de la postseason NYC, place à un affrontement avec les Hawks, autre belle surprise de la saison car absolument personne n’aurait prédit un tel duel. Pour le Game 1 de la série, rendez-vous donc au sein du seul et unique Madison Square Garden, et dans la mythique salle new-yorkaise, 19 000 fans se sont rassemblés pour soutenir son équipe, huit ans après sa dernière apparition en Playoffs. Les écharpes, les casquettes, les maillots aux couleurs orange et bleu sont de sortie, les fans sont prêts à rugir, l’ambiance va être folle. Le match démarre doucement sur le parquet mais par contre, en tribune, c’est déjà le feu. Et lorsque qu’Immanuel Quickley et’Obi Toppin envoient des gros 3 et du dunk de maboul, le public s’enflamme complétement.

Malheureusement, pour ce retour en Playoffs dans la Mecque du basket, un homme fort des Knicks est en gueule de bois. Julius Randle rate son rendez-vous, avec 15 points et seulement à 6 sur 23 au shoot. C’est donc Alec Burks qui enfile le costume de leader avec 27 points en sortie de banc pour garder les Knicks dans le match. Dans les tribunes, pas un fan de Big Apple ne s’assoit une minute. Les cris fusent et le money time bien chaud approche, et sur un tir de Derrick Rose, New York égalise à 105 partout à 7 secondes de la fin. Atmosphère irrespirable, les tee-shirts des fans deviennent aussi humides que ceux des joueurs, tout le monde sert les fesses… mais Atlanta va avoir une dernière possession. Moment choisi par Tom Thibodeau pour faire entrer Frank Ntilikina pour défendre sur la star adverse Trae Young mais pari perdant, Ice-Trae part en drive et rentre un floater à 0,9 seconde du terme. Clim énorme envoyée par Trae Young à toute la salle, qui, sur une action, vient d’éteindre un Madison en complète folie depuis plus de deux heures. 32 points, 10 passes, 7 rebonds pour l’ami Trae qui disputait tout de même son… premier match de Playoffs, finis les cris finis les chants, les Hawks repartent avec le Game 1. Bienvenue au début d’une histoire d’amour qui ne fait que débuter entre Trae Young et la Mecque du basketball.

Fête magnifique pour le retour des Playoffs dans le Temple du basket. Match de fou, public de fou, ambiance de fou. Si la fin ne fut pas celle espérée par les fans de Big Apple, le moment était lui incroyable. Par la suite les Knicks remporteront le Game 2 (voir ci-dessous) avec encore une fois une salle en feu. Toutefois, la série ne tourna pas en leur faveur et les Knicks seront finalement (salement) éliminés, mais le Madison avait à nouveau vibré en Playoffs, et ça, c’est vraiment la folie.