C’était le match de la nuit, celui que tout le monde attendait, le clasico entre les Celtics et les Lakers, la rivalité ultime de la NBA. Au bout de la prolongation et porté par un Jayson Tatum taille MVP, c’est Boston qui remporte ce thriller dans la Cité des Anges.

Les Celtics dominent, L.A. tente de s’accrocher

Battu dans les grandes lignes du côté de San Francisco et face aux Clippers, Boston est en quête de rédemption cette nuit face à l’ennemi héréditaire de L.A. Létaux en début de match et profitant des largesses défensives des Angelinos, les Celtics prennent les devants rapidement. Jayson Tatum se promène, Pat Beverley s’offre un spot dans le prochain Shaqtin’ a Fool en ratant non pas un mais deux lay-ups ouverts. Point positif pour L.A, Anthony Davis fait son chantier sous les panneaux, avec un LeBron James qui entre progressivement dans son match. C’est très loin de rivaliser avec la machine à broyer verte mais au moins l’espoir fait vivre.

La tempête Lakers retourne Boston

Alors qu’on arrive sur la seconde moitié du troisième quart-temps et que le +20 pour Boston s’affiche au tableau d’affichage, on se dit clairement qu’il y a un immense gap entre les deux équipes et qu’il n’y a pas à chercher plus loin. Et puis… la révolte purple and gold arrive, imprévisible, violente et surtout sans merci. Étouffants en défense et portés par un Big 3 au summum de son efficacité, les Lakers infligent un 27-4 en moins de dix minutes pour reprendre les rênes d’un match qui semblait déjà perdu. À un peu plus de 4 minutes de la fin, L.A. compte même une avance de 13 points ! Totalement invraisemblable quand on voit le scénario du match. Cette rencontre semble gagnée pour les copains de LeBron James, d’autant que les stars de la Cité des Anges sont sur leur nuage.

Et AD manqua ses lancers…

On le dit bien assez souvent mais un match n’est jamais fini avant le coup de sifflet final. Oui L.A. a repris la main et file vers la victoire mais les Angelinos sont aussi capables de craquer dans le money time et ils l’ont souvent démontré dans le passé. Jayson Tatum en profite et avec l’aide de Marcus Smart, il sonne la révolte pour Boston. Un petit 15-4 plus tard et les Celtics ne sont plus qu’à deux petits points de leurs rivaux ! Anthony Davis a l’occasion de donner quatre longueurs d’avance aux siens à 30 secondes du terme mais le Brow rate deux fois sur la ligne des lancers ! Dans la foulée Jayson Tatum égalise sur un shoot de zinzin pour envoyer tout ce beau monde en prolongation. Les Angelinos viennent de voir leur chance s’envoler. Visiblement émoussés après leur comeback (et possiblement la suite du road trip à l’Est), les locaux craquent durant l’overtime face aux assauts des Celtics. Malgré un ultime baroud d’honneur, L.A. doit s’incliner.

TATUM TIES IT UP… WE’RE GOING TO OT ON TNT 🍿 BOS 110 | LAL 110 We got a fun one! pic.twitter.com/9NuWM4jzX8 — NBA (@NBA) December 14, 2022

Quel match ! Quel clasico ! Quelle rivalité mythique ! On vient peut-être d’assister à l’un des money times de la saison. Pour ceux qui ont raté ça, on vous recommande fort le replay !