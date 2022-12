Alors qu’ils restaient sur quatre défaites de rang, les Suns ont connu une nouvelle soirée galère chez les Rockets. Une défaite nette, deux nouveaux joueurs qui se blessent, difficile de faire pire.

Orphelins de Devin Booker (blessé à l’ischio) pour la deuxième fois consécutive, les Suns pouvaient-ils malgré tout faire le boulot chez des Rockets qui se font un plaisir de taper du gros ces jours-ci ? La réponse : c’est non. Mené durant tout le match, Phoenix aura vécu un véritable cauchemar au Texas. Incapables de proposer quoique ce soit en attaque, les Cactus ont organisé un concours de briques à Houston, avec Mikal Bridges et Chris Paul en chefs de chantier (9/41 en cumulé !). Non contents d’offrir au Toyota Center de nouvelles loges, les Suns ont aussi coulé derrière face notamment à un Jalen Green toujours aussi amoureux de la ficelle (26 points).

Une défaite assez fat mine de rien (Houston a compté jusqu’à 23 points d’avance) qui aura un goût encore plus amer en jetant un petit coup d’œil à l’injury report. Déjà privé de Booker mais aussi Cam Johnson pour cause de blessures, Monty Williams va donc pouvoir ajouter deux nouveaux noms à la liste et non des moindres. Cameron Payne (blessé au pied) et surtout Deandre Ayton, qui s’est fait la cheville, ont rejoint le vestiaire et la douche en avance…

Deandre Ayton headed to the Suns locker room after rolling his ankle by stepping on the foot of Kevin Porter Jr. 🤕pic.twitter.com/2KbqyJtsTh — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) December 14, 2022

C’est une nouvelle galère en plus pour le staff de l’Arizona, qui doit aussi composer sans Jae Crowder, toujours au placard avant un transfert qui tarde à se concrétiser. On va évidemment scruter de près les updates médicales mais il faut espérer pour les fans de Phoenix qu’on parle de blessures sans grande gravité. Les Suns restent sur cinq défaites désormais et la suite du mois de décembre est tout sauf une sinécure. En plus d’un énième affrontement avec NOLA et de deux duels contre Memphis, il faudra aussi négocier un gros road trip de six matchs qui les emmènera notamment à Denver, Cleveland ou encore Toronto. Pas le meilleur calendrier pour lancer une belle série mais il faudra bien passer par là.

Une grosse défaite, une infirmerie qui ne désemplit pas, les Suns n’ont pas vécu la soirée de leur vie du côté de Houston. Période compliquée chez les Cactus avant d’attaquer les fêtes de fin d’année.