All-Star Game 2023 : De’Aaron Fox, Anthony Edwards et Pascal Siakam appelés en renfort

Stephen Curry, Kevin Durant et Zion Williamson forfaits pour le All-Star Game 2023, la NBA a décidé de faire appel à trois remplaçants. Anthony Edwards, Pascal Siakam et De’Aaron Fox sont les heureux élus.

Les malheurs des uns font parfois le bonheur des autres et les blessures de Curry, Durant et Zion vont donc offrir une étoile à trois joueurs qui n’avaient pas passé le cut avec les fans ou les coachs, à savoir Anthony Edwards, Pascal Siakam et De’Aaron Fox. Merci Adrian Wojnarowski d’ESPN pour les infos !

Minnesota’s Anthony Edwards, Toronto’s Pascal Siakam and Sacramento’s De’Aaron Fox are expected to be named the three All-Star reserve replacements for Feb. 19 game in Salt Lake City, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 10, 2023

Et hop, deux petits nouveaux supplémentaires pour le All-Star Game ! On commence avec Anthony Edwards, le guard des Wolves. Leader de Minnesota en l’absence de Karl-Anthony Towns et excellent ces derniers mois, Ant-man faisait partie des principaux snobés pour la sélection au match des étoiles. Il signe donc son entrée dans le gratin des meilleurs joueurs de la Ligue. Le joueur tourne à 24,7 points, 6 rebonds et 4,6 passes cette saison.

De la même façon, l’absence de De’Aaron Fox avait marqué une partie des fans. Les Kings troisièmes à l’Ouest mais le renard de Californie pas invité ? Cela semblait cruel, surtout que l’ancien de Kentucky n’a jamais semblé aussi fort ni aussi clutch. Sacramento envoie donc un deuxième représentant après Domantas Sabonis, une première depuis 2004 ! (Brad Miller et Peja Stojakovic)

Enfin, les fans de Toronto n’ont pas beaucoup le sourire cette saison mais ils pourront au moins savourer en voyant Pascal Siakam jouer le All-Star Game. Le Camerounais réalise la meilleure saison de sa carrière au Canada (25 points, 8 rebonds, 6,2 passes) et il est devenu cette année le clair numéro un dans l’Ontario. Le mauvais bilan des Raptors avait compliqué ses chances d’obtenir une étoile, les forfaits des starters lui auront offert un billet pour l’Utah.

Si ces trois-là peuvent se réjouir, d’autres vont sans doute tirer la tronche à l’idée de ne pas avoir reçu une invitation. James Harden à l’Est était un vrai candidat et dans une moindre mesure Jimmy Butler. À l’Ouest, Aaron Gordon et Jamal Murray pour les Nuggets ou encore C.J. McCollum pour les Pelicans auraient pu espérer, même s’ils avaient un train de retard par rapport à Fox et Edwards.

À noter également que la NBA a décidé de titulariser Joel Embiid, Lauri Markannen et Ja Morant pour remplacer les starters blessés.

Stephen Curry, Kevin Durant and Zion Williamson will not play in the NBA All-Star Game due to injury. They will be replaced as starters by Joel Embiid, Lauri Markkanen and Ja Morant. More details ⬇️https://t.co/pIpy7Yt86X — NBA Communications (@NBAPR) February 10, 2023

De’Aaron Fox, Anthony Edwards et Pascal Siakam joueront le All-Star Game 2023 à Salt Lake City. Logique, ou quelqu’un d’autre était plus légitime ?

Source texte : ESPN