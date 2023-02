L’exercice que l’on préfère chaque années après le reveal des sélections All-Star ? Faire le point non pas sur qui est là mais sur qui n’est pas là, qui a été oublié, qui a été snobé, quel est le plus gros scandale. Alors par ici le champ lexical de l’exagération, et à vos armes pour défendre vos poulains !

On y est, on connait désormais les 24 joueurs qui feront semblant de jouer au basket le 19 février prochain à Salt Lake City. Douze à l’Est, douze à l’Ouest, cinq titulaires et sept remplaçants de chaque côté, remplaçants choisis par les 30 coachs de NBA. Quelques belles histoires (le retour de Julius Randle, celui de Jrue Holiday, les premières étoiles de Shai-Gilgeous Alexander, Lauri Markkanen, Tyrese Haliburton et Jaren Jackson Jr.), mais comme toujours des déçus, et des débats sans fin qui, comme leur nom l’indique, ne possèdent pas vraiment de vérité.

The All-Snub team would make a tough All-Star team pic.twitter.com/i8PWudR2o8 — NBACentral (@TheNBACentral) February 3, 2023



Trae Young, James Harden, Jalen Brunson et Jimmy Butler, on remarque déjà que cette saison la concurrence fut rude pour le backcourt de l’Est. L’occasion de rappeler que Bradley Beal n’a rien à foutre dans ce débat et ceci est une punchline complètement gratuite. Pascal Siakam avait le dossier mais pas le bilan, Trae Young pareil, James Harden est trop barbu pour l’Utah, à l’Ouest la non-sélection de De’Aaron Fox fait couler pas mal d’encre et on finira par mentionner que Darius Bazley ne sera jamais All-Star, ça c’est pour que Bradley Beal se sente moins seul à la lecture de ces lignes.

Et pour vous ? Quels sont les principaux oubliés ? On rajoute Booker ? Dejounte Murray ? Allez, quoiqu’il arrive dîtes-vous que personne n’est jamais content, et c’est un peu pour ça qu’on aime tant ce moment si spécial de la saison.