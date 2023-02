Jaren Jackson Jr. fait donc partie des privilégiés à avoir été sélectionné pour le match des étoiles. Un choix mérité au vu de son apport chez les Oursons de Memphis, mais beaucoup s’interrogent ce matin sur la préférence des coachs pour ce dernier, surtout quand on voit les noms des principaux oubliés.

Les résultats sont tombés cette nuit, et on peut être satisfait dans le Tennessee : Jaren Jackson Jr. fera le chemin aller à Salt Lake City avec son frère d’arme Ja Morant. Les deux joueurs ont été sélectionnés comme remplaçants à l’occasion du All-Star Game 2023 et si le choix de Morant n’éveille aucun débat, celui de Jaren Jackson a étonné plus d’un observateur cette nuit.

Choix discutable, mais choix pas tout à fait illogique non plus. L’intérieur des Grizzlies réalise en effet une saison extrêmement sérieuse. Sur le plan défensif surtout, puisque personne ne contre autant de tirs que lui cette saison (3,3 contres par match). En comparaison, le deuxième plus prolifique dans cette catégorie, Nic Claxton, contre “seulement” 2,6 ballons par match. Avec 11 matchs à 5 blocks ou plus, JJJ sait assurer le spectacle et défensivement l’effet de sa présence se ressent : depuis son retour, Memphis est passé de la 19ème défense de la ligue à la 2ème. Ah.

Mais Triple J n’est pas qu’un simple protecteur du cercle. En attaque, l’intérieur reste efficace avec 16,5 pions à plus de 50% au tir dont 36% de loin. Jaren Jackson Jr. n’a pas à rougir de ses statistiques offensives et demeure une véritable menace, autant responsable de l’excellent bilan des Grizz’ que l’est Ja Morant, une doublette – entre autres – qui place actuellement Grind City sur la deuxième marche de la conférence Ouest.

Nous avons donc Harden pas all-Star à l’est et à l’Ouest, le duo Edwards – Fox qui va regarder à la télé Jaren Jackson Jr fêter sa 1ère sélection. Les voix des coachs sont impénétrables. — Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) February 3, 2023

Toutefois, certains jugent controversée la sélection de deux joueurs au sein de cette équipe de Memphis, et quand on regarde autour, on peut sincèrement ouvrir le débat. Pourquoi les Sixers n’ont pas le droit à deux All-Stars avec James Harden ? Pourquoi pas De’Aaron Fox des Kings ? Quid des Pels ? Ces équipes affichent un bilan collectif impressionnant, à l’égal ou quasi des Grizzlies, et les performances individuelles des joueurs cités sont au mieux aussi solides que celles de JJJ, ou au pire plus impressionnantes. D’autant plus que dans les faits, Jaren Jackson Jr. n’a disputé que 36 matchs, manquant 16 des 51 rencontres de l’exercice 2023.

Pour Jaren Jackson Jr. le plus dur est encore à faire : construire sur sa première saison de All-Star et aller chercher un gros résultat en Playoffs, avec des Grizzlies qui n’ont atteint les finales de conférence qu’une seule fois dans leur histoire. Mais ce qui est fait n’est plus à faire, et Jaren est désormais un homme étoilé.