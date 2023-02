Ça y est, on connaît les effectifs complets pour le prochain All-Star Game. Comme d’habitude, 24 joueurs ont été sélectionnés au total, mais surtout 4 petits nouveaux qui vont découvrir l’ambiance toujours très spéciale du match des étoiles. Petit zoom sur ces nouvelles têtes.

Shai Gilgeous-Alexander

Aussi exceptionnel soit-il aujourd’hui, Shai Gilgeous-Alexander n’avait jamais été sélectionné pour le All-Star Game jusqu’ici. La concurrence avait toujours eu raison de lui mais impossible de passer à côté de SGA cette année : 31 points, 5 rebonds et plus de 5 passes de moyenne, le tout à 50% au tir, 36% à 3-points et 91% aux lancers-francs. C’est ce qu’on appelle une campagne calibre All-NBA, d’autant plus que le Thunder se bat aujourd’hui pour une place au play-in tournament sous l’impulsion de son franchise player. Une vraie étoile ce Shai !

Tyrese Haliburton

Tyrese Haliburton avait clairement annoncé ses intentions en début de saison : tourner en 20 points – 10 passes de moyenne, et décrocher une place pour le All-Star Game. Check et check. Avant de se blesser à la mi-janvier, le chef d’orchestre d’Indiana a porté les Pacers vers un bilan positif, de quoi surprendre l’ensemble de la NBA qui avait placé Indy dans les bas-fonds du classement au moment des pronos. Hali a clairement pris une nouvelle dimension depuis son transfert des Kings la saison dernière, et est désormais le nouveau visage d’une prometteuse équipe d’Indiana.

Jaren Jackson Jr.

C’est peut-être la sélection qui a fait parler le plus, surtout parce que le meneur des Kings De’Aaron Fox a été injustement laissé sur la touche. Mais Jaren Jackson Jr. est loin d’être un intrus parmi les All-Stars, lui qui participe grandement à la saison solide de Memphis – deuxième de l’Ouest – à travers (entre autres) sa contribution défensive calibre DPOY. Avec 3,3 contres par match, JJJ possède la meilleure moyenne en NBA aux blocks et ajoute à ça une interception chaque soir. C’est rare que la défense soit mise à l’honneur pour le All-Star Game alors on ne va tout de même pas s’en plaindre.

Lauri Markkanen

Après un EuroBasket exceptionnel avec la Finlande l’été dernier, Lauri Markkanen voulait enchaîner cette saison en NBA sous ses nouvelles couleurs d’Utah. Depuis, il n’est toujours pas redescendu de son nuage : 25 points et 9 rebonds de moyenne en quasiment 50-40-90 (aux pourcentages au tir), c’est du très très lourd. La magnifique campagne de Lauri, à la base de la première partie de saison surprise du Jazz, méritait clairement d’être récompensée par une nomination au All-Star Game. All-Star Game que Markkanen jouera d’ailleurs chez lui, à Salt Lake City !

Salt Lake’s own makes his All-Star debut 🍿@MarkkanenLauri is a 2023 #NBAAllStar pic.twitter.com/f6jX8pfbsn — NBA on TNT (@NBAonTNT) February 3, 2023

