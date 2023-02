La NBA a dévoilé hier soir les quatorze remplaçants pour le All-Star Game 2023. Si certains noms portent à discuter et que certains absents font débat, un joueur honorera sa première sélection au match des étoiles : Tyrese Haliburton. Consécration pour le maestro des Pacers, qui a mis tout le monde d’accord cette saison, et qui avait annoncé la couleur en début de saison.

Autour des débats et des clashs sur les participants et non-participants au All-Star Game, vient aussi la question aussi des incontournables. Entre les légendes du game qui sont au rendez-vous chaque année, les belles histoires et les revenants, il y a aussi les nouveaux venus. Parmi eux, Tyrese Haliburton.

Première sélection en carrière pour Tyrese Haliburton ! Il l’avait annoncé à l’intersaison, il l’a fait. Hyper mérité au vu de sa campagne 2022-23 🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 3, 2023

Il fait partie de ces joueurs qui nous font lever du canapé chaque soir de match, ce type de joueur capable de passes flashy pendant 48 minutes, ce type de joueur élégant qui fait gagner son équipe tout en régalant le public. Oui, on parle bien de Tyrese Haliburton. Le crack des Pacers a retrouvé les parquets cette nuit après dix match d’absence, et malgré une défaite sur le fil face aux Lakers, Hali’ a pu fêter sa sélection au match des étoiles. Rien de surprenant pour le chouchou d’Indianapolis qui a déchire tout depuis octobre. Rien de surprenant non plus pour le principal intéressé, qui avait fait du All-Star Game un de ses objectifs.

“Ce n’est pas forcément quelque chose gravé dans le marbre mais je veux être un joueur en 20/10 (20 points et 10 passes par match). Et je veux devenir All-Star. Ce sont mes deux objectifs principaux cette saison, c’est ce que j’ai en tête.” – Tyrese Haliburton, dans le podcast Setting The Pace

Autant dire que Tyrese avait la mis la barre haute. Mais il a parlé, et il a assumé, car Haliburton fait une saison magnifique avec la tunique jaune et bleue. À 22 ans, le meneur sort tout simplement la meilleure ligne de stats de sa jeune carrière : 20,3 points, 10,3 passes, 3,9 rebonds. Et cerise sur le gâteau, Hali’ est le meilleur passeur de la ligue, devant James Harden et Trae Young notamment. Être en double-double de moyenne ? Pour l’instant, c’est fait. Être All-Star ? c’est désormais fait, et c’est vachement mérité pour le patron des Pacers.

Making his 1st #NBAAllStar appearance… Tyrese Haliburton of the @Pacers. Drafted as the 12th pick in 2020 out of Iowa State, @TyHaliburton22 is averaging 20.2 PPG, 4.0 RPG and 10.2 APG for the Pacers this season. pic.twitter.com/xRGKz5b7Qy — #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 3, 2023

Depuis son arrivée chez les fermiers, Haliburton ne cesse de monter en puissance et de démontrer qu’il est un top meneur dans la ligue. Surtout, le numéro 0 s’est montré indispensable pour sa team et son absence a porté préjudice à la troupe de Rick Carlisle. Car les Pacers n’ont plus le même visage sans leur meneur. Privé de son meneur pendant dix matchs, Indy a concédé 9 défaites et est retombé à la 11ème de la Conférence Est, avec un bilan désormais négatif (24-29). Tout juste revenu sur les terrains, Hali doit désormais tirer un groupe de jeunes morts de faim vers le haut. Un coup de moins bien et ça repart ?

Si les Pacers sont encore en course pour le play-in aujourd’hui, Tyrese Haliburton y est pour beaucoup. Le meneur, qui surpasse les attentes avec sa franchise est logiquement appelé aux côtés des meilleurs joueurs de la ligue. Récompense justifiée pour le nouveau franchise player d’Indiana, qui marque une étape importante dans sa carrière.

Source texte : NBA, Basketball Reference