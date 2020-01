Les maillots officiels du All-Star Game 2020 sont sortis : lequel ira le mieux à Luka Doncic pour sa première au match des étoiles ?

Il ne reste plus que trois semaines avant le grand rassemblement de Chicago. En attendant d’en savoir davantage, notamment concernant les équipes et l’identité des remplaçants, on connait désormais la gueule des maillots que porteront nos joueurs préférés lors du All-Star Game. Alors, futur classique ou sac poubelle ?

Accessoire indispensable pour tout bon fan qui se respecte, le maillot NBA est de plus en plus souvent aperçu en dehors des terrains. C’est devenu un véritable accessoire de mode qui rapporte chaque année des millions de dollars aux franchises qui mettent le paquet sur le merch en dévoilant chaque saison de nouvelles tenues en mémoire du passé ou pour célébrer leur dernière qualification en Playoffs. C’est donc tout naturellement que la Ligue a mis le paquet sur les jerseys du All-Star Game, le tout en collaborant de nouveau avec Nike et Jordan Brand pour un résultat assez propre. Après trois années de noir et blanc, on re-bascule cette année dans la division rouge et bleue qui nous rappelle l’époque où l’Est et l’Ouest s’affrontaient encore. Avant de partir dans le détail, on va commencer par l’élément principal, la grosse étoile qui est posée en plein milieu de la tunique. Cette dernière est assez symbolique car comporte six branches, à l’instar de celle qui apparaît sur le drapeau de la ville de Windy City. On retrouve cette étoile sur les lignes verticales qui ornent le maillot. Le logo Jordan est quant à lui bien visible sur la poitrine alors que le fameux bandeau noir sera également présent en hommage à David Stern.

Les maillots sont beaux et on n’a aucun problème à voir Giannis ou LeBron dedans, ni même à voir Luka Doncic les déchirer en rageant plus qu’un gamin de 14 ans sur Fortnite. Cependant, les puristes restent un peu sceptiques sur le choix des couleurs. Même en sachant qu’il font partie d’un ensemble de huit maillots qui symbolisent les lignes de métro de Chicago, le choix du bleu et du rouge peut faire tiquer car forcément associés aux couleurs des deux Conférences. Cela n’aurait pas dérangé si le format opposait encore les deux moitiés de la NBA. Mais avec le choix des capitaines, on pourrait potentiellement se retrouver avec un Anthony Davis portant la couleur de l’Est sur les épaules… Rien de bien grave hein, mais on va forcément y penser, même si ça ne nous empêchera pas de nous régaler si le match est à la hauteur. Concernant les autres maillots, les rookies et les sophomores porteront du violet et du orange lors du Rising Stars Challenge, les célébrités seront en vert et rose tandis que le match NBA Cares opposera les marrons aux jaunes, le tout permettant donc de rappeler le maillage de subways chicagoan.

Jordan Brand et Nike nous ont donc sorti des maillots assez rétros et très symboliques à l’occasion du All-Star Game. Mais niveau originalité, on repassera et il sera bien difficile de nous enlever de la tête les souvenirs de cette époque révolue où les deux Conférences s’affrontaient encore. Mais bon, qu’importe la tunique, les joueurs nous régalerons quand même.

Source texte : Nike