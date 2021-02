La NBA envisage d’ajouter les concours à un potentiel All-Star Game : COVID ou pas, la Ligue tient à son All-Star Weekend

Alors que les votes pour désigner les All-Stars 2021 ont ouvert il y a quelques jours, la NBA réfléchit toujours concernant l’organisation d’un potentiel All-Star Game. Et visiblement, la Ligue et l’union des joueurs envisageraient également la mise en place d’un concours de dunks et d’un concours à 3-points. En fait on aura un vrai All-Star Weekend c’est ça ?

Quand la NBA a décidé de reporter son All-Star Weekend d’Indianapolis de 2021 à 2024, on se disait qu’il y avait de bonnes chances que ce rendez-vous annuel saute complètement à cause du contexte sanitaire actuel, même si le boss Adam Silver n’avait fermé aucune porte. Aujourd’hui, la donne est bien différente. Car plus on avance, plus on se dirige vers un All-Star Weekend en bonne et due forme, ou presque (on se passera du Celebrity Game). Alors que la NBA envisage sérieusement la tenue du match des étoiles du côté d’Atlanta (où se situe le siège social de Turner Sports, partenaire TV de la NBA), elle est également en train de négocier actuellement avec l’union des joueurs pour l’organisation du traditionnel concours de dunks ainsi que du concours à 3-points, tout ça lors du week-end du 6-7 mars prochain. C’est Marc Stein du New York Times qui nous informe. Alors pour le moment, nous en sommes qu’au stade des discussions mais souvent, quand ça négocie comme ça, c’est que c’est en bonne voie. Si chacun se fera son avis sur l’utilité d’un tel événement dans le contexte actuel du COVID, on connaît tous les enjeux financiers et de visibilité qui accompagnent un All-Star Weekend et la Ligue ne veut visiblement pas passer à côté, elle qui a déjà perdu pas mal de billets verts avec la crise sanitaire. Pour rappel, la NBA a indiqué que la tenue de cet événement servirait à soutenir financièrement les HBCU (« les universités historiquement noires ») et à lutter contre l’impact du COVID, une justification qui peine à convaincre tout le monde.

Talks are ongoing for the full scope of what a revised All-Star 2021 would entail, but momentum was clearly building last week for an All-Star Game to take place in Atlanta — home to the TV rightsholder Turner Sports — that would require participants to be there March 6-7 — Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021

En attendant de voir la suite, on se demande si le All-Star Break – prévu du 5 au 10 mars – servira aussi à réorganiser plusieurs matchs qui ont été reportés depuis la reprise le 22 décembre dernier. Pour le moment, on ne connaît pas le calendrier de la deuxième partie de saison mais on sait qu’il y a pas mal de rencontres à rattraper, plus d’une vingtaine. Ça risque d’être compliqué de reprogrammer tout ça entre mi-mars et mi-mai et la petite semaine de break pourrait ainsi servir à intégrer des matchs en retard, même si les joueurs méritent de souffler. On verra comment Adam Silver et ses copains gèrent tout ça, en tous les cas les dirigeants de la NBA semblent tenir à leur All-Star Weekend.

On surveillera évidemment ce dossier de près, et on devrait avoir des nouvelles assez vite car on parle d’un événement qui pourrait avoir lieu dans un mois seulement. Allez, on se retrouve très vite pour la prochaine update.

Source texte : New York Times