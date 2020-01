Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : derby de Los Angeles mardi, pourvu que Kawhi puisse se libérer de ses obligations

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Il faudra être au taquet dès le début de la semaine pour ne pas rater les grosses affiches qui nous seront proposées sur beIN Sports. Le Jazz – Rockets du lundi vaudra son petit pesant de cacahuètes et on a hâte de voir Rudy Gobert essayer de prendre sa revanche sur la bête noire de Utah depuis quelques années en Playoffs. D’autant que les Mormons restent sur une jolie remontée au classement où il ne reste que les Lakers devant eux. Le lendemain, match immanquable de la semaine à 4h du tam puisque nous auront droit à un nouveau derby angelinos. On se rappelle tous du dernier choc le soir de Noël et on veut un match au moins aussi serré. En espérant que Kawhi Leonard ne soit pas trop occupé à faire autre chose et se présente bien au Staples Center ce mardi.

Dans la nuit du lundi 27 janvier

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings à 2h (beIN 4)

Utah Jazz – Houston Rockets à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du mardi 28 janvier

Dallas Mavericks – Phoenix Suns à 2h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 29 janvier

Indiana Pacers – Chicago Bulls à 1h (beIN 4)

Portland Trail Blazers – Houston Rockets à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du jeudi 30 janvier

Cleveland Cavaliers – Toronto Raptors à 1h (beIN 4)

Boston Celtics – Golden State Warriors à 2h (beIN 1)

Los Angeles Clippers – Sacramento Kings à 4h30 (beIN 4)

Dans la nuit du vendredi 31 janvier

Brooklyn Nets – Chicago Bulls à 1h30 (beIN 4)

Milwaukee Bucks – Denver Nuggets à 3h (beIN 1)

Dans la nuit du samedi 1er février

Los Angeles Clippers – Minnesota Timberwolves à 21h30 (beIN 1)

Orlando Magic – Miami Heat à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 2 février

Houston Rockets – New Orleans Pelicans à 20h (beIN 3)

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns à 20h (beIN 4)

On imprime gentiment le programme, on se l’affiche dans l’entrée ou au bureau, et ainsi on ne perd aucune goutte de ce qui sera proposé cette semaine sur la chaîne ! Pendant ce temps-là, on va acheter un peu de café…