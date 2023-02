C’était cette nuit ! Les remplaçants du All-Star Game 2023 ont été dévoilés, après les résultats du vote des coachs. Un vote qui ne serait pas toujours rempli avec concentration et réflexion de la part des tacticiens, à en croire les propos de Mo Dakhil, insider NBA pour The Athletic ayant également travaillé pour des franchises.

De quoi foutre le seum à Pascal Siakam, James Harden ou De’Aaron Fox ? Sans doute que oui, ça va recracher les Chocapic en lisant ce papier. Si les fans et les joueurs sont les principaux décideurs concernant les cinq titulaires de chaque conférence pour le All-Star Game, le vote des remplaçants est lui réservé aux coachs des équipes de la ligue. L’idée ? Garantir un minimum de sérieux et d’analyse dans le vote, histoire de ne pas se retrouver avec Pierre Paul-Jacques ou Ed l’épicier au fond du banc d’une des deux sélections.

Pourtant, ces mêmes votants ne seraient que très peu concernés par le choix des étoiles annuelles. Selon Mo Dakhil, insider NBA du côté du Bleacher Report mais également de The Athletic, certains tacticiens bâclent ça en cinq minutes, avant de se remettre à travailler sur la saison de leur équipe. Remarque, si ça se fait en cinq minutes, c’est parfait pour occuper une grosse commission du côté des WC hein. Et ça prouve qu’envoyer sept garçons au All-Star Game est plus facile que de choisir un joueur en TTFL.

Just so people know, a lot of coaches do not care about picking the all-star reserves. I’ve been in coaches meetings where they spent five minutes putting their selections in.

Think about it, they are more locked in on their team and their upcoming opponents. It is what it is.

— Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) February 3, 2023