Comme chaque année, lorsque les remplaçants pour le All-Star Game sont annoncés et que des joueurs sont laissés de côté malgré une belle saison, certains n’hésitent pas à crier à l’injustice. Et l’édition 2023 ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. Entre De’Aaron Fox, James Harden, Pascal Siakam et quelques autres, l’équipe type des snobés a fière allure. De quoi se poser la question suivante : ne faudrait-il pas augmenter le nombre de places au All-Star Game ?

On dit souvent que la vie est injuste, et qu’il faut l’accepter.

Tous les ans, il y a des joueurs qui sont snobés pour le All-Star Game. Tous les ans, il faut faire des choix et laisser des mecs méritants sur la touche. Tous les ans, il y a des heureux et des malheureux. C’est particulièrement le cas dans un processus aussi sélectif que celui du match des étoiles, où seulement 24 joueurs sur 500 obtiennent un ticket pour la grande fête de mi-février.

Mais justement, pourquoi 24 joueurs – 12 par équipe – et pas plus ?

Après tout, dans la NBA actuelle, une équipe peut être composée de 15 joueurs sur la feuille de match. Historiquement, ce nombre était fixé à 12, mais il a ensuite augmenté pour atteindre les 13 joueurs actifs en 2012, puis 15 lors de la période COVID où pratiquement toutes les franchises de la Ligue ont dû faire avec de nombreux absents. Pendant ce temps-là, les effectifs pour le All-Star Game n’ont pas bougé d’un poil. On est toujours à 12 joueurs par équipe et ce depuis le début des années 1980. D’où la question posée juste au-dessus.

Hyper interessant comme sujet soulevé par JJ Redick : est-ce qu’on ne devrait pas agrandir le nombre de joueurs nommés All-Stars ? Tout a évolué en 60 ans, le nombre de joueurs, le nombre d’équipes, la compétition : passer à 15 All-Stars serait déjà bien non ? https://t.co/vRQbI1wUYO — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 1, 2023

Le débat sur le nombre de joueurs nommés au All-Star Game ne date pas d’hier. En 2015, année où plusieurs grands joueurs ont été snobés pour le match des étoiles (DeMarcus Cousins et Damian Lillard par exemple, même s’ils ont ensuite pu profiter de blessures pour gagner leur ticket), le tout nouveau commissionnaire de la NBA Adam Silver avait déjà dû s’exprimer sur le sujet. Son argument pour expliquer la limite des 12 joueurs ? La répartition du temps de jeu.

“C’est l’une des inquiétudes si on élargit les équipes. On veut s’assurer que tous les All-Stars possèdent un temps de jeu suffisant lors du match.” – Adam Silver, en 2015

Certes, l’argument se tient, mais jouer seulement quelques minutes au All-Star Game pour un joueur est mieux que de ne pas jouer du tout, surtout quand on sait qu’une participation au match des étoiles – outre son côté très prestigieux – peut également être synonyme de prime dans le contrat. Cette année par exemple, Jaylen Brown, Domantas Sabonis, Jrue Holiday et Julius Randle ont tous reçu des bonus pour leur sélection.

À l’image des All-NBA Teams de fin de saison, qui sont passés de deux à trois à la fin des années 1980, élargir des effectifs pour le All-Star Game semble représenter une évolution naturelle au vu de l’expansion de la NBA ces dernières décennies. Comme l’explique très bien l’ancien joueur J.J. Redick sur son podcast, la Ligue n’a cessé d’ajouter des équipes jusqu’à atteindre les 30 franchises aujourd’hui, ce qui a permis à de plus en plus de joueurs de faire partie de la NBA. C’est d’autant plus le cas avec l’élargissement des rosters dont on a parlé plus haut, et l’ajout des joueurs en contrat two-way.

“Il y a 30 équipes actuellement dans la ligue, 510 places dans les effectifs, mais seulement 24 All-Stars. Il n’y a donc que 4% des joueurs qui gagnent leur ticket pour le All-Star Game. Cela n’a jamais été aussi dur de participer au match des étoiles. C’est pour cela qu’il faut selon moi augmenter le nombre de places au All-Star Game.” – J.J. Redick

Adam Silver est-il prêt à remettre le sujet sur la table avec l’Association des joueurs pour remédier à cette situation ? En 2015, il n’était pas du tout fermé à l’idée d’élargir les rosters, au contraire. Depuis cette année-là, c’est d’ailleurs le grand chauve qui doit choisir parmi les joueurs initialement snobés pour remplacer certains All-Stars ne pouvant pas participer à la rencontre à cause d’une blessure. Des choix jamais évidents à faire pour le commish, et qui peuvent ouvrir la porte à des critiques.

“Choisir entre DeMarcus Cousins et Damian Lillard pour remplacer Kobe Bryant (blessé), je n’ai pas aimé faire ça. J’aurais voulu avoir un spot supplémentaire pour ajouter Lillard, car je pense qu’il mérite aussi d’être All-Star.” – Adam Silver, en 2015

Dans une NBA toujours plus fournie et toujours plus talentueuse, le débat sur le nombre de places au All-Star Game est peut-être plus que jamais d’actualité. Parce que voir James Harden, De’Aaron Fox, Jalen Brunson et Cie sur la touche cette année, on peut dire ce qu’on veut : c’est une injustice. Injustice qui pourrait facilement être corrigée par la Grande Ligue.