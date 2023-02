Ne possédant plus que 62 unités d’avance sur LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar est sur le point de perdre son mythique record au scoring. Mais ce n’est pas pour autant que le roi du Sky-Hook va faire la gueule dans son coin, bien au contraire. KAJ veut voir ce grand moment d’histoire de ses propres yeux !

Peu importe le prix des billets, peu importe la date, peu importe le match, s’il y a bien un homme qui doit assister en direct au futur record de LeBron James, c’est Kareem Abdul-Jabbar.

Celui qui était pendant presque 39 ans le meilleur scoreur NBA all-time sera dans les tribunes de la Crypto.com Arena (la salle des Lakers pour ceux qui n’arrivent toujours pas à s’y faire) pour les deux prochains matchs à domicile de LeBron, durant lesquels il devrait logiquement battre le record.

Kareem Abdul-Jabbar will be in the stands for two Lakers home games in which LeBron James is likely to surpass him and become the NBA’s all-time leading scorer, a source close to the Lakers great told Reuters on Thursday. https://t.co/8BOPmihzRT

— Reuters Sports (@ReutersSports) February 2, 2023