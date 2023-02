Avec la NBA Trade Deadline qui approche à grands pas, les dirigeants des 30 franchises s’activent pour réaliser les transferts nécessaires avant la date fatidique du 9 février prochain. Bien évidemment, la situation de chaque équipe est différente, et c’est spécifiquement pour cette raison qu’on a voulu faire un papier spécial deadline par franchise. Présentation des enjeux, dossiers à surveiller, intentions sur le marché des transferts… on vous explique tout. Au menu aujourd’hui, les San Antonio Spurs.

Les Spurs, plutôt acheteurs ou vendeurs à la deadline ?

Un bilan de 14 victoires pour 38 défaites, une 14e place au sein de la Conférence Ouest, un phénomène nommé Victor Wembanyama dans le viseur… Pas besoin de vous faire un dessin, les Spurs sont en complète reconstruction et représentent donc naturellement des vendeurs à la NBA Trade Deadline.

Les Texans sont d’autant plus vendeurs qu’ils possèdent – au milieu de l’armée de jeunots composant aujourd’hui l’effectif – quelques joueurs d’expérience pouvant intéresser des équipes souhaitant se renforcer pour la deuxième partie de saison.

Le(s) joueur(s) des Spurs qui pourrai(en)t être transféré(s)

C’est le nom qui revient le plus souvent dans les rumeurs : Jakob Poeltl. Le pivot de 27 ans, qui tourne en 12 points – 9 rebonds – 3 passes – 1,2 contre en moyenne, est actuellement dans sa dernière année de contrat et pourrait demander un salaire avoisinant les 20 millions de dollars à l’année en tant qu’agent libre cet été. Si les Spurs et le joueur n’écartent pas le scénario d’une future prolongation de contrat, Poeltl représente un vrai candidat au transfert, lui qui pourrait rendre des services à pas mal de franchises (Celtics, Raptors sont notamment cités dans les rumeurs). Reste à voir quel sera le prix à payer pour l’acquérir. D’après les dernières rumeurs, San Antonio demanderait jusqu’à 2 picks de premier tour de draft. Une contrepartie conséquente, que les Spurs n’obtiendront probablement pas mais qui affichent les intentions de la franchise texane.

🚨 Les Spurs gardent Jakob Poeltl, Doug McDermott et Josh Richardson toujours disponibles. Envie de récupérer du tout de Draft en échange, cependant les Spurs ne seraient pas contre le fait de prolonger Poeltl cet été, afin de conserver sa valeur et le transférer plus tard. pic.twitter.com/VPX2zdvNlD — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 23, 2023

Également sur la liste des vétérans transférables, on retrouve des mecs comme Doug McDermott et Josh Richardson. Comme Poeltl, Richardson est dans sa dernière année de contrat, tandis que celui de McDermott dure jusqu’en 2024. Les deux joueurs, qui peuvent apporter du spacing à une équipe, seraient disponibles contre un choix de second tour de draft.

Les joueurs convoités par les Spurs

À ce stade de leur reconstruction, les Spurs cherchent avant tout des picks de draft dans de potentielles transactions. On l’a dit plus haut, du premier tour pour Poeltl, du second tour pour McDermott et Richardson. Cela suit la direction prise l’été dernier par San Antonio, quand la franchise a décidé de transférer son All-Star Dejounte Murray contre un gros capital draft histoire d’aborder un nouveau projet full rebuild.

Néanmoins, les Spurs peuvent aussi essayer de choper un jeune joueur prometteur. Un nom est notamment lié à l’équipe de San Antonio (au milieu d’autres franchises) depuis quelques jours : Jalen McDaniels. L’ailier de 25 ans qui évolue aujourd’hui à Charlotte réalise sa saison la plus productive en carrière et séduit par sa défense. Néanmoins, si l’on en croit Shams Charania (The Athletic), les Spurs pourraient attendre l’été pour tenter de le recruter, quand il sera agent libre.

