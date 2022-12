S’il reste sept bonnes semaines avant la NBA Trade Deadline du 9 février prochain, les dirigeants commencent déjà à s’activer en coulisses pour tenter de renforcer leur équipe, surtout que les joueurs ayant signé un contrat cet été sont désormais disponibles. Parmi les franchises qui veulent recruter : les Cavaliers, auteurs d’un gros début de saison mais toujours à la recherche d’une vraie solution à l’aile.

Au moment des previews avant le début de la saison 2022-23, on avait fait un focus sur le poste 3 à Cleveland, le seul du cinq majeur qui ne possédait pas de titulaire indiscutable aux côtés de Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Jarrett Allen. Et même si le coach J.B. Bickerstaff a aujourd’hui différents profils sous la main et donc différentes solutions à l’aile (Isaac Okoro, Caris LeVert, Cedi Osman, Dean Wade, Lamar Stevens), visiblement il ne semble pas tout à fait convaincu.

Si l’on en croit le site Right Down Euclid, qui couvre les équipes sportives de Cleveland et qui cite des sources de la ligue, les Cavaliers cherchent en effet une option supplémentaire sur le poste 3. On vous voit venir, vous voulez des noms. Alors voici des noms : Josh Richardson (29 ans) et Doug McDermott (30 ans) de San Antonio sont notamment à surveiller, eux qui représentent de vrais candidats à un transfert sachant que les Spurs sont en pleine opération Wembanyama reconstruction. Il faudra garder un œil aussi sur Robert Covington des Clippers, qui pourraient décider de le bouger étant donné qu’il y a embouteillage à l’aile du côté de Los Angeles. Le blaze de Joe Harris à Brooklyn se retrouve également dans pas mal dans les rumeurs, et on sait que Jae Crowder est toujours en instance de départ à Phoenix.

Trade season has unofficially opened for the NBA as a ton of contracts become officially tradable today. It doesn’t mean it’ll be a free-for-all but things will start up for teams like the #Cavs, who need serious depth at small forward.https://t.co/yd7ucXLhoA — Evan Dammarell (@AmNotEvan) December 15, 2022

Les points communs entre tous ces gars ? Ils ont de l’expérience, ils sont prêts à contribuer tout de suite, et ils savent (plus ou moins) shooter.

On le sait, les Cavaliers sont très ambitieux et veulent jouer les premiers rôles tout de suite au sein de la Conférence Est, eux qui sont aujourd’hui sur le podium derrière les favoris Boston et Milwaukee. Mais pour cela, un surplus de shooting semble nécessaire pour une équipe qui est seulement 17e en NBA au nombre de 3-points marqués (11,6 par match).

Dans le meilleur des mondes, les Cavs récupéreraient un 3 & D d’expérience capable de combler tous les besoins à l’aile notamment dans l’optique de futurs affrontements en Playoffs face aux Jayson Tatum, Jaylen Brown, Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et autres. Sauf que ce genre de profil, c’est pas évident à trouver et surtout à obtenir, encore plus pour une franchise comme Cleveland qui a lâché beaucoup d’assets pour récupérer le All-Star Donovan Mitchell au cours de l’intersaison.

Est-ce qu’un ou plusieurs joueurs cités plus haut – Caris LeVert, Cedi Osman, Isaac Okoro notamment – pourraient faire partie d’un package pour permettre aux Cavaliers de récupérer ce pur poste 3 qu’ils recherchent ? L’avenir nous le dira.

En attendant, on devrait continuer à voir Lamar Stevens titulaire sur le poste 3. Alors que LeVert, titularisé en début de saison, a pris un rôle de sixième homme et que Dean Wade est actuellement à l’infirmerie, Stevens a récemment reçu les louanges de ses coéquipiers pour l’intensité défensive qu’il amène.

“Il apporte cette mentalité de chien, cette physicalité, cet esprit défensif dont nous avons besoin, et on sait qu’il va jouer dur pendant 48 minutes. C’est de ça dont on a besoin dans notre groupe.” – Darius Garland, via cleveland.com

___

Sources texte : Right Down Euclid, cleveland.com