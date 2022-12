Mi-décembre, les fêtes approchent, et la période des transferts aussi. L’occasion pour certains de se retrouver en famille, pour d’autres d’organiser leur meilleure soirée de Christmas Games entre potes… mais pas de repos pour les braves, et la date d’hier marquait pour tous les dirigeants de NBA le début des hostilités en matières de transferts. Une bonne partie des joueurs ayant signé un contrat cet été est désormais échangeable, et les bureaux vont commencer à s’activer. Voici donc la liste exhaustive des joueurs désormais disponibles !

La Trade Deadline approche en NBA ! J-55 avant la clôture de tous les échanges de la Grande Ligue, et depuis hier, 15 décembre, la majorité des joueurs ayant signé leur contrat cet été entrent dans la danse. Tous ? Pas vraiment. Pour certains, il faudra encore patienter un mois, jusqu’au 15 janvier, avant de savoir ce que leur franchise leur réserve. Pour de plus amples explications, on vous renvoie juste ici, et on attaque la liste des joueurs devenus transférables depuis quelques heures :

N.G : contrat non-garanti ou partiellement garanti

Véto : droit de véto du joueur sur un éventuel trade

#ATLANTA HAWKS

#BOSTON CELTICS

Danilo Gallinari

Sam Hauser

Luke Kornet (N.G)

Justin Jackson (N.G)

Noah Vonleh (N.G)

#BROOKLYN NETS

Kessler Edwards (Véto)

Patty Mills

Markieff Morris (N.G)

Emond Sumner (N.G)

T.J. Warren

Yuta Watanabe (N.G)

Les dramas

#CHARLOTTE HORNETS

SONNE-PER.

#CHICAGO BULLS

Goran Dragic

Andre Drummond

Derrick Jones Jr (Véto)

#CLEVELAND CAVALIERS

Robin Lopez

Raul Neto

Ricky Rubio

#DALLAS MAVERICKS

JaVale McGee

Théo Pinson (Véto)

#DENVER NUGGETS

Bruce Brown

DeAndre Jordan

Davon Reed

#DETROIT PISTONS

Marvin Bagley III

Kevin Knox

Rodney McGruder (Véto)

#GOLDEN STATE WARRIORS

Donte DiVincenzo

JaMychal Green

Les fautes techniques de Draymond Green

#HOUSTON ROCKETS

Personne

#INDIANA PACERS

James Johnson (N.G)

Jalen Smith

#LOS ANGELES CLIPPERS

John Wall

#LOS ANGELES LAKERS

Troy Brown

Thomas Bryant

Damian Jones

Juan Toscano-Anderson

Lonnie Walker IV

Les quatrièmes quart-temps

#MEMPHIS GRIZZLIES

Nada

#MIAMI HEAT

Udonis Haslem (Véton et c’est même pas une vanne)

Caleb Martin

#MILWAUKEE BUCKS

Jevon Carter (Véto)

Joe Ingles

Wesley Matthews (Véto)

Serge Ibaka (Véto)

#MINNESOTA TIMBERWOLVES

Kyle Anderson

Bryn Forbes

Nathan Knight (N.G)

Austin Rivers (N.G)

L’ennui

#NEW ORLEANS PELICANS

Rien, personne, pas là.

#NEW YORK KNICKS

Jalen Brunson

Isaiah Hartenstein

Jericho Sims

#OKLAHOMA CITY THUNDER

Mike Muscala (Véto)

Le mulet de Kenrich Williams

#ORLANDO MAGIC

Bol Bol

#PHILADELPHIA 76ERS

James Harden (Véto)

Montrezl Harrell

Danuel House

P.J. Tucker

#PHOENIX SUNS

Bismack Biyombo (Véto)

Damion Lee

Josh Okogie

La malédiction Jenner

#PORTLAND TRAIL BLAZERS

Drew Eubanks (Véto)

Gary Payton II

#SACRAMENTO KINGS

Matthew Dellavedova (N.G)

Chuma Moneke (N.G)

Malik Monk

KZ Okpala

#SAN ANTONIO SPURS

Gorgui Dieng

Les séries de victoires

#TORONTO RAPTORS

Justin Champagnie (N.G)

Juancho Hernangomez, ou Bo Cruz si vous préférez

Otto Porter Jr

#UTAH JAZZ

Simone Fontecchio

Collin Sexton

La preview de pré-saison

#WASHINGTON WIZARDS

Taj Gibson

Anthony Gill

Delon Wright

Quelques heures après le déblocage de cette liste, rien n’a bougé pour le moment. Mais nul doute que les premiers moves arriveront rapidement… on se capte quand ça s’active ?