Larges vainqueurs (142-101) à domicile cette nuit face aux Bucks, la franchise de Memphis s’est installée seule en tête de la Conférence Ouest. Malgré les divers pépins physiques qui ont marqué leur début de saison, zéro excuse pour les joueurs de Taylor Jenkins, qui assument clairement les attentes placées sur leurs épaules.

Quel lien feriez-vous naturellement entre les mots “Booba” et “ours”? Il y a encore quelques années, si ce n’est quelques mois, nous aurions pu parler d’un petit ourson héros de dessin animé, dont le générique signé Chantal Goya est passé à la postérité. Aujourd’hui, on pourrait davantage arguer du fait que les deux sont des cadors dans leur domaine respectif, à savoir le rap français pour le Booba des Hauts-de-Seine et la balle orange pour les Ours du Tennessee. Si on ne va pas davantage s’attarder ici sur le cas de B2O, concernant les Grizzlies ce ne sont pas les choses à dire qui manquent. On l’a dit, les coéquipiers d’un Ja Morant toujours autant en feu cette saison (27,7 points et 7,8 assists) et encore en triple-double cette nuit (25 points, 10 rebonds, 10 passes), ont donc pris le lead de la Conférence Ouest à la faveur de leur victoire face à Milwaukee ainsi que de la défaite des Pelicans face au Jazz. Et avec la manière, notamment en défense, puisque les protégés de Taylor Jenkins ont réussi à limiter Giannis Antetokounmpo à moins de 20 points – ce n’est que la troisième fois de la saison que le Grec est en-dessous des vingt unités – , ainsi qu’à faire passer Khris Middleton pour un vulgaire Lance Thomas (3 points à 1/12 pour le triple All-Star).

Après un début de saison cahin-caha, les pensionnaires du FedEx Forum ont enclenché la seconde et sont actuellement lancés dans une série de sept wins d’affilée, soit la plus longue en cours de toute la Ligue. Ces ursidés-là ne sont certainement pas de ceux qui pensent qu’Il en faut peu pour être heureux. Pourtant, rien ne leur aura été épargné en ce début d’exercice, en particulier sur le plan médical. En effet, si Ja Morant parvient à enchaîner les rencontres, ce n’est pas le cas pour tous ses coéquipiers. Opéré d’une fracture de fatigue au pied cet été, Jaren Jackson Jr. n’a pu ramener sa puissance défensive sur les parquets qu’à la mi-novembre. Mais le retour de celui dont le paternel fut bagué avec les Spurs en 1999 n’aura pas suffi à rendre un effectif complet aux Grizzlies, puisque quelques jours plus tôt, c’était l’excellent Desmond Bane (24,7 points depuis le début de l’exercice en cours) qui rejoignait l’infirmerie, touché à l’orteil. À ce jour, l’arrière est toujours out, ce qui signifie que lui, JJJ et leur marsupilami de meneur n’ont joué aucun match ensemble en 2022-23 ! Et c’est là qu’il convient de saluer le travail accompli par Taylor Jenkins, qui a décidément tout d’un COY en puissance. Tandis que Dillon Brooks continue d’apporter son énergie débordante et que Tyus Jones assure toujours en sortie de banc, l’ancien assistant de Mike Budenholzer a fait confiance à Santi Aldama, John Konchar ou encore au rookie Jake LaRavia en l’absence des cadres, et le moins que l’on puisse dire c’est que cette confiance a été plus que rendue. Mais alors que l’hiver arrive dans le Tennessee, la troupe n’aura pas le temps de rentrer en hibernation, puisque les Nuggets, les Suns et les Warriors partent à la chasse à l’ours dans les prochains jours. Un vrai test pour conserver la dynamique actuelle ?

Malgré plusieurs piqûres d’abeille en ce début d’exercice, les Grizzlies sont en pleine dégustation de miel en ce moment. À eux désormais d’affirmer leur statut et leurs ambitions et de prouver à la concurrence que l’époque Winnie l’Ourson, c’est bel et bien fini.