Décidément, cette équipe du Jazz semble confirmer sur la durée qu’elle est bel et bien la surprise de cette saison, à l’instar des Pacers à l’Est. Gros défi cette semaine pour Lauri Markkanen et ses potes, avec une double réception des Pelicans, nouveaux leaders de la Conférence Ouest particulièrement en forme, comme en attestait leur série de sept victoires. Mais NOLA n’est pas ressorti indemne de la boite de Jazz…

Vous pouvez tous brûler vos previews mentionnant le Jazz à la traîne, voire carrément au fond de l’Ouest, car UTAH joue définitivement les Playoffs (???), et sans passer par la case play-in. Et quand les Pelicans, précédemment deux fois bourreaux des Suns, se présentent à Salt Lake City, c’est donc pour s’y faire plumer. Le beau match de Zion Williamson n’y change rien : Jordan Clarkson est trop chaud, Lauri Markkanen est toujours un candidat All-Star, et ça suffit pour faire déchanter les désormais anciens leaders de l’Ouest.

Pourtant, la team de musiciens était derrière à la mi-temps, mais Jordan Clarkson s’est clairement pris pour Prime James Harden ce soir encore.

Ce n’est pas la première fois, mais surtout ce n’est pas censé être une bonne nouvelle pour son équipe… et pourtant. Pourtant l’Américano-Philippin a artillé comme jamais, terminant avec 39 points à 7/14 à 3-points en plantant des step-backs éclair et en tentant de crosser toute la Louisiane. Et comment ne pas parler de Lauri Markkanen. Le Finlandais volant a été ultra clutch, que ce soit en fin de troisième quart, au moment du run du Jazz pour revenir sur les hommes de Willie Green dans une Vivint Arena bouillante, ou en fin de QT4 : un gros dunk dans un moment chaud, deux lancers sans trembler, et un énorme shoot pour donner trois longueurs d’avance aux siens à 30 secondes du terme.

Mais le Jazz s’est fait peur. Avec 19 secondes sur l’horloge, Zion décide pourtant de prendre un 2, envoyant valser Kelly Olynyk au passage (“put*in, il a tué Kelly !”). Faute d’Herbert Jones qui envoie Mike Conley sur la ligne… et le coupable sur le banc avec la sixième. Aucun problème pour le meneur vétéran. Toujours +3 donc, et seulement 12 secondes à jouer. McCollum dégaine rapidement à 3-points… raté. MAIS, au milieu d’une bataille de forains, Larry Nance Jr. arrive, sait-on comment, à mettre une pichenette dans la balle pour Devonte’ Graham. On ressort sur Zion, grand ouvert, et… non, extra pass pour Trey Murphy, BANG ! Avec 2 secondes restantes, le Finlandais volant à encore l’occasion de recevoir un alley-oop en mode ave maria, juste le temps de se faire salement contrer par Larry Nance : overtime, respiration.

La prolongation peut alors être renommée “Jordan Clarkson show”, sans oublier le bon rebond offensif décisif de Walker Kessler. Énorme victoire pour les potes de Michel Jonasz et deuxième surprise face aux Pels donc. Cependant, le Jazz va devoir conserver son bon rythme (and blues) pour se maintenir dans le top 8 de l’ouest. Au programme pour la suite ? Deux déplacements compliqués à Milwaukee et Cleveland. Et pour New Orleans, qui abandonne son trône de l’ouest au profit des Grizzlies, on imagine que c’est un… sacré coup de blues. Badum tss.