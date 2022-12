Quatre matchs seulement la nuit dernière mais les Rockets et les Grizzlies jouaient. On vous fait un dessin ? Non, pas besoin.

Il ne faudrait tout de même pas oublier que Devin Booker est aussi un fantastique athlète. Road to the Slam Dunk Contest, ou pas.

Après Duncan Robinson, Miami vient donc de nous sortir… Orlando Robinson du four. Dans les deux cas c’est la même, c’est Jimmy Butler qui régale.

Le Jazz c’est le Barça 2008, c’est le Brésil 2002.

Dans cette action ? Tout est réuni. Presque clutch en attaque, clutch en défense, le hang time en attaque, le hang time en défense.

Petit à petit, les avions de Houston commencent à comprendre qu’ils ont un Baby Jokic comme pivot.

Pour le coup, l’avion Jalen Green n’a eu besoin de personne pour claquer ce pétard.

Voici un tomahawk à l’espagnole, on remarquera l’aisance défensive de Bobby Portis qui ne veut surtout pas de problèmes.

Le genre d’action qui nous rappelle surtout que Josh Okogie est toujours en NBA.

Pour le coup, l’avion Kevin Porter Jr. n’a eu besoin de personne pour claquer ce pétard.

Mais A QUEL MOMENT Ja Morant a-t-il décidé de terminer son coast-to-coast par un… 360 ?!?!?!