Si on attend tous que LeBron James batte le record all-time au scoring de Kareem Abdul-Jabbar, le King continue également de grimper les échelons dans d’autres catégories statistiques. Notamment les interceptions, où il a pris la neuvième place cette nuit. Jusqu’où LeBron peut-il monter dans le classement des steals ?

Hakeem Olajuwon est désormais dans le rétro.

Cette nuit, lors de la rencontre opposant les Lakers aux Nuggets, LeBron James a ajouté deux interceptions supplémentaires à son total en carrière, qui est désormais de 2 163. C’est un steal de plus que le légendaire pivot des Rockets, désormais relégué à la dixième place juste derrière le King.

La prochaine légende dans le viseur de James ? Clyde Drexler.

Ce dernier, qui devrait déjà perdre son record de franchise au scoring dans les prochains jours, squatte effectivement la huitième place au classement NBA des meilleurs voleurs de ballon, avec 2 207 steals au compteur en carrière. 44 interceptions de retard pour James, autant dire que le King n’est pas très loin derrière. Sachant que LeBron tourne à 1,3 steal par match cette saison, ça pourrait bien tomber au cours de la campagne 2022-23.

Mais ce qui nous intéresse le plus, c’est de voir jusqu’où LeBron James peut monter dans un tel classement.

Actuellement dans sa 20e saison NBA, le King est toujours aussi productif niveau stats et même si les passages à l’infirmerie sont plus fréquents qu’avant, il donne l’impression de pouvoir jouer encore 3, 4 voire même 5 saisons. Récemment, son coéquipier Dennis Schroder a carrément indiqué que “LBJ prévoyait de jouer jusqu’à… 45 ans”. Vrai ou pas, l’avenir nous le dira mais ce qui semble certain, c’est qu’il ne restera pas bloqué à la neuvième place si vous voyez ce qu’on veut dire.

Nombre d’interceptions de retard pour LeBron sur :

8) Clyde Drexler : 44

7) Scottie Pippen : 144

6) Maurice Cheeks : 147

5) Gary Payton : 282

4) Chris Paul : 313

3) Michael Jordan : 351

2) Jason Kidd : 521

1) John Stockton : 1 102

Tournant à une moyenne de 67 interceptions par saison depuis son arrivée aux Lakers en 2018, LeBron James peut aller chercher le Top 5 si on l’imagine jouer 4 années de plus, voire le podium (et donc Michael Jordan) si le King décide de jouer encore plus longtemps. Par contre, pour aller titiller Jason Kidd, ça s’annonce très tendu, tandis que le roi de la discipline John Stockton – 3 265 steals en carrière – est tout simplement intouchable.

Même pour LeBron.