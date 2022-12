En feu depuis son retour de blessure début décembre, Damian Lillard enchaîne les cartons comme les perles et en profite pour se rapprocher très sérieusement du record all-time des Blazers en matière de scoring. L’ancien arrière de Portland Clyde Drexler est toujours en tête, mais plus pour très longtemps.

70.

Il manque 70 points à Damian Lillard pour prendre la première place au classement des meilleurs scoreurs de l’histoire de la franchise de l’Oregon.

Avec 17 971 unités marquées sous le maillot des Blazers depuis le début de sa carrière NBA en 2012, Dame D.O.L.L.A. menace très sérieusement Clyde The Glide, qui s’est arrêté à 18 040 points en l’espace de 867 matchs entre 1983 et 1995. Et vu la forme actuelle de Lillard, qui tourne à… 38 pions de moyenne sur ses quatre dernières sorties, on se dit qu’il pourrait prendre place sur le trône dès la fin de cette semaine.

Dame va faire une escapade en terre texane ce week-end avec un back-to-back à jouer du côté de Dallas (vendredi) puis Houston (samedi). Peut-il garder son rythme de fou furieux pour marquer plus de 69 points en deux matchs et ainsi s’emparer du record ? C’est clairement une possibilité, même si on ne peut pas exclure un scénario dans lequel son coach Chauncey Billups décide de ménager son leader de 32 ans (absent pendant 7 matchs de suite entre fin novembre et début décembre). Dans ce dernier cas, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir Lillard prendre le record (très probablement à Oklahoma City qui accueillera Portland deux fois de suite), mais clairement ce n’est plus qu’une question de jours désormais. Et qui de mieux que Dame pour prendre cette première place ?

“Bien évidemment, il n’y a pas que le scoring, mais quand vous commencez à grimper dans ces chiffres-là, c’est un gros truc. Et le fait que ce soit Clyde Drexler, chaque personne qui connaît l’histoire de la NBA va respecter et honorer ça. Le fait d’être dans cette franchise depuis si longtemps et pouvoir maintenir un tel niveau de succès pour battre un tel record, cela signifie beaucoup.” – Damian Lillard, via nba.com

On parle du visage des Blazers depuis une décennie, d’un joueur exceptionnel qui porte fièrement les couleurs de Portland, d’un compétiteur qui donne tout pour essayer d’emmener sa franchise de toujours au sommet de la NBA au lieu d’aller voir ailleurs. Damian Lillard, c’est quand même sept saisons à minimum 25 points de moyenne (2022-23 inclus), lui qui est sur le point de prendre le record de Drexler en ayant joué 140 matchs de moins que l’ancien arrière. Lillard, c’est aussi une ribambelle d’accomplissements individuels avec Portland, c’est d’autres records de franchise à son nom (au scoring comme à 3-points), ainsi que de nombreuses qualifications en Playoffs et même une participation aux Finales de Conférence en 2019 (une première depuis 2000).

Bref, ce n’est que justice que Damian prenne la tête du classement des scoreurs, même si on sait tous que son objectif ultime est toujours de remporter son premier titre NBA.

__

Source stats : Basket-Reference, nba.com