Absent tout le début de saison suite à une opération du genou, le pivot des Boston Celtics Robert Williams III devrait faire son retour sur les parquets ce vendredi soir face au Magic (1h30), a annoncé l’insider Shams Charania.

Voilà une nouvelle qui va faire plaisir aux fans du Massachusetts, beaucoup moins à leurs adversaires. Alors que les Verts galérent en l’absence de leur pivot titulaire dominent la Ligue de la tête et des épaules (22 victoires pour 7 défaites, meilleur bilan en NBA), le retour de Time Lord pourrait rendre l’équipe coachée par Joe Mazzulla encore plus redoutable pour la concurrence. On parle là d’un intérieur ultra-athlétique qui, sur l’exercice 2021-22, tournait à des moyennes de 10 points, presque 10 rebonds et surtout plus de de 2 contres par match, le tout à des pourcentages de martien (73,6% au tir global). Le profil parfait d’éboueur pour faire le sale boulot avec efficacité, contribuer à l’équilibre du collectif des C’s, et mettre en valeur le fantastique duo des Jay Brothers qui porte la franchise de Boston depuis maintenant plusieurs saisons.

Boston Celtics All-Defensive center Robert Williams will make his season debut Friday vs. the Orlando Magic, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 15, 2022

Pour ses débuts en 2022-23 donc, Williams aura l’occasion de vite rentrer dans le vif du sujet, puisque si Orlando n’est pas la team la plus perfomante qui soit (9 victoires pour 20 défaites), les Floridiens sont néanmoins sur une bonne dynamique, et auront surtout des arguments à proposer aux Celtics sur le plan athlétique. En effet, défier le frontcourt Franz Wagner – Paolo Banchero – Bol Bol sans se préparer à répondre physiquement, cela peut rapidement se transformer en l’équivalent de faire un five contre une équipe composée entre autres de Thibaut Courtois, Ibrahima Konaté et Erling Haaland, à savoir une expérience pas du tout agréable. Même si Al Horford, Grant Williams et même Blake Griffin ou… Luke Kornet ont assuré un intérim solide, le retour du numéro 44 arrive ainsi à point nommé pour les finalistes sortants, qui se sont à plusieurs reprises retrouvés contraints de faire jouer Jayson Tatum au poste 4 en son absence.

Le retour de Robert Williams fera le plus grand bien à des Celtics qui, même sans lui, roulent déjà sur la Ligue. Avec le retour de Time Lord, game over pour la concurrence ?