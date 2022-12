Le Pick de la Muerte, c’est le défi qui vient pimenter la saison de TrashTalk Fantasy League. Le concept est simple, une fois par mois et à un jour complètement aléatoire, la TTFL bascule en mode… PICK DE LA MUERTE. Autrement dit ? Tous les joueurs et joueuses qui feront le best pick de la soirée participeront automatiquement à un tirage au sort pour gagner un giga cadeau gracieusement offert par Tarmak, la marque basket de Décathlon ! La deuxième édition de l’année avait lieu hier et on va découvrir tout de suite qui va repartir avec sa panoplie NBA complète. C’est parti !

Pour se lever avec le sourire ce matin, il fallait d’abord slalomer entre les carottes toutes plus grosses les unes que les autres cette nuit. Paul George et Kawhi Leonard ? À l’infirmerie des Clippers, pour changer. Nombreux se sont aussi cassé les dents sur l’absence de Bam Adebayo, Deandre Ayton ou Desmond Bane. Mais la plus grosse gueule de bois est sans doute sponsorisée par Khris Middleton et son magnifique -9 ! Enfin, une petite pensée à ceux qui ont fait confiance à Devin Booker, dans le positif pour 5 fois rien…

Heureusement, d’autres joueurs ont fait le taf pour régaler les analystes TTFL les plus inspirés. Lauri Markkanen (49) et Zion Williamson (51) se sont livrés un joli duel dans la raquette. Jordan Clarkson a brillé face aux Pelicans (52) et Jimmy Butler a confirmé qu’il était bien de retour dans le game avec ses 42 puntos en TrashTalk Fantasy League. Mais cette nuit, il fallait tout miser sur son coéquipier Tyler Herro, dans une forme insolente… 76 points et 19 tirs primés en l’espace de 24 heures et donc ses records en carrière aux points et du parking face aux Rockets cette nuit avec un beau 63 en TTFL à la clé. Félicitations à toutes celles et ceux qui ont eu le nez assez fin pour voir venir le nouveau coup de chaud du playboy. Vous étiez 780 devins à miser sur le sniper de South Beach la nuit dernière et bien vous en a pris.

# LE VAINQUEUR DU PICK DE LA MUERTE DE DÉCEMBRE 2022

Dernière étape de ce nouveau défi du Pick de la Muerte, le tirage au sort ! Le règlement est formel, parmi tous les best picks de la nuit, un seul joueur remportera le gros lot qui était mis en jeu par notre partenaire Tarmak à l’occasion de cette nouvelle édition du jeu, en l’occurrence 1 panoplie NBA complète. Nous avons donc fait le tirage au sort pour désigner le grand veinard pour qui c’est déjà un peu Noël et c’est Rom2oo6 qui a été choisi par Santa. Félicitations à lui !

# COMMENT RECEVOIR MON CADEAU ?

Si tu es Rom2oo6, ne t’inquiète pas. Nous allons te contacter prochainement par mail pour que tu puisse nous transmettre tes infos d’envoi afin de récupérer facilement et rapidement ton lot Tarmak.

