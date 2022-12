On en parlait pas plus tard qu’hier après une première grosse sortie face au Thunder, dans un Paycom Center devenu silencieux en toute fin de match après le passage de la bourrasque Herro. Rebelote 24h plus tard, toujours face à un candidat au titre puisque c’est à Houston que le Heat se déplaçait, et c’est à Houston que Tyler Herro a une fois de plus déplacé des défenseurs.

35 points hier, à 9/17 à 3-points ? Petit joueur.

41 points cette nuit, à 10/15 à 3-points.

On ne voudrait pas non plus tirer sur l’ambulance en train de se garer, mais disons qu’on n’aimerait pas être la défense des Spurs, demain soir à… Mexico City. Car, oui, c’est bien au Mexique que Tyler Herro devrait envoyer sa prochaine mixtape et, oui, le Heat enchaine donc en plein mois de décembre des matchs face aux Spurs, aux Pacers, au Thunder, aux Rockets et de nouveau aux Spurs, joli cadeau de Noël avant l’heure. Noël, lui, Tyler Herro semble en tout cas aimer ça puisque 24h après avoir bousillé la défense d’OKC en paraphant sa démo d’un game winner sur la tête d’Aaron Wiggins, ce sont donc les pauvres Rockets qui ont pris de plein fouet son poignet affuté du moment.

41 points à 13/20 au tir dont 10/15 du parking et 5/5 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes, 1 steal et 1 contre, le compte est bon, et si Jimmy Butler était de retour et plutôt en forme (20/10/7/4/3), c’est bien le jeune arrière qui a porté un Heat qui a quasiment joué à sept cette nuit, si l’on excepte les 11 minutes du videur de boîte de nuit Udonis Haslem, titulaire et auteur de trois fautes et quatre tirs manqués. Une soirée brûlante, une soirée record puisque la mèche a non seulement battu son record au scoring mais aussi celui du nombre de tirs primés inscrits dans un match, record qui datait de la veille vous l’avez compris.

Tyler Herro put on a show in the Heat W. 41 PTS (career-high)

6 REB

10 3PM (career-high) pic.twitter.com/T8DYYLUuw4 — NBA (@NBA) December 16, 2022

Première fois dans l’histoire qu’un joueur enchaine deux matchs avec neuf tirs à 3-points marqués, même le Roi Curry ne l’avait jamais fait, ça pose un peu les bases de la forme actuelle du boug de Floride. Et si Erik Spoelstra peine à jouer un match de basket avec tous ses titulaires valides, Tyler Herro est en train de démontrer qu’il est peut-être bien capable de prendre tout le monde sur son dos à Miami.