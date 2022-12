C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Déjà intéressés par DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, les Lakers réfléchiraient également au cas Zach LaVine chez les Bulls. (source Jake Fisher / Yahoo Sports)

Clint Capela manquera une à deux semaines de compétition à cause d’une entorse au mollet. On n’est plus à un blessé près à Atlanta. (Source Marc Stein / New York Times)

Les progrès des Lakers et le bon fit de Russell Westbrook en tant que sixième homme font que les rumeurs de trade autour de Brodie commencent à se dissiper à L.A. La tendance tend de moins en moins vers un départ du meneur. (Source Sam Amick / The Athletic)

Doc Rivers ne s’attend pas à revoir Tyrese Maxey en tenue avant plusieurs semaines. On souhaite déjà la bonne année au guard des Sixers du coup ? (Source Keith Pompey / Philly Inquirer)

Sur nos autres réseaux