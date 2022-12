Sorti sur blessure la nuit dernière contre Indiana, Stephen Curry en sait un peu plus sur l’état de son épaule. Selon les infos d’Adrian Wojnarowski d’ESPN, le meneur star des Warriors manquera plusieurs semaines de compétition…

En le voyant grimacer en direct, on se disait déjà que ça sentait le sapin pour Golden State et malheureusement nos craintes étaient justifiées. Toujours sur le qui-vive dès qu’une info croustillante est à prendre, le Woj est allé glisser une oreille chez les toubibs des Warriors et la bombe a suivi sur Twitter : Stephen Curry manquera “quelques semaines” à cause de sa blessure à l’épaule gauche.

Golden State’s Steph Curry is expected to miss “a few weeks” with his left shoulder injury, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 15, 2022

C’est évidemment un peu vague sur la durée, parle-t-on d’un mois, un mois et demi voire deux mois d’absence pour le serial shooteur ? Peu importe, c’est tout simplement une catastrophe pour les Warriors. Avec 30 points, 6,6 rebonds et 6,8 passes par match, en shootant à 50% dont 43% de loin et 92% sur la ligne (le célèbre 50/40/90), Steph réalisait tout simplement l’une de ses plus belles saisons en carrière et sa plus aboutie depuis son double titre de MVP de la Ligue en 2015-16.

La franchise devra donc faire sans ses services pendant un moment, sachant que Steve Kerr doit déjà composer avec un Andrew Wiggins qui connaît quelques pépins physiques depuis une dizaine de jours, c’est clairement pas la joie du côté de San Francisco. Curry forfait, Jordan Poole devrait continuer à squatter le cinq de départ sur la durée, avec un Klay Thompson qui aura certainement un rôle important à assumer en attaque pour tenter de palier au mieux l’absence de son Splash Brother. Voilà qui promet une fin de road trip particulièrement compliquée pour les Warriors, eux qui ne brillent déjà pas loin de leurs bases…

Pas de Stephen Curry pour les Warriors pendant plusieurs semaines, c’est la dernière mauvaise nouvelle qui frappe le champion en titre après un début de saison bien compliquée à San Francisco. Si vous croisez quelqu’un en PLS, c’est probablement un fan des Dubs.

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski