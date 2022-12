Sale soirée pour les Warriors, ce mercredi à Golden State. Non seulement les Pacers ont infligé une vilaine défaite aux champions en titre (125-119), mais en plus Stephen Curry a dû quitter le terrain suite à une blessure à l’épaule. On retient son souffle à San Francisco…

C’est une image qui fait cauchemarder les fans des Warriors.

Stephen Curry, protège-dents dehors, le visage figé par la blessure, et la main droite qui broie l’épaule gauche pour retenir la douleur.

Dans le match de ce mercredi soir opposant Indiana à Golden State, le meneur All-Star a dû quitter le terrain en seconde période suite à une tentative d’interception. Pourtant chaud comme une baraque à frites à ce moment de la rencontre (38 points en 30 minutes), le Chef a voulu empêcher Jalen Smith de scorer en mettant sa mimine dans la mêlée. Le genre de séquence où un mauvais mouvement peut froisser votre épaule, et c’est exactement ce qui s’est passé dans ce cas précis.

Stephen Curry a donc quitté le match de ce soir et rejoint le vestiaire suite à une blessure à l’épaule… attention…pic.twitter.com/afzPSdZVJZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 15, 2022

Immédiatement, Curry a été raccompagné au vestiaire avec l’aide d’un assistant de Steve Kerr, pendant que la Dub Nation se bouffait les ongles.

Après la rencontre, Steve Kerr a confirmé qu’une IRM serait réalisée ce jeudi afin d’en savoir plus sur cette blessure.

S’agit-il d’un simple mauvais mouvement qui demandera à Steph de rester quelques jours au chaud, sans que l’épaule ne chauffe trop justement ? Ou bien pire, et on touche du bois pour que cela n’arrive pas, la coiffe des rotateurs a-t-elle été touchée, ce qui immobiliserait Curry pendant bien plus longtemps ?

On a vu récemment un garçon comme Paul George traverser un sacré chemin de galères suite à une blessure à l’épaule, ce qui l’avait forcé à rester sur le côté pendant de longues semaines et lui avait imposé un retour timide sur les parquets. Les blessures à l’épaule sont, de base, bien emmerdantes au basket, mais alors quand vous êtes un sniper comme Steph autant dire que shooter avec un seul bras ça vous complique la vie.

En attendant des nouvelles de l’IRM de ce jeudi, Golden State a perdu son 13ème match en 15 déplacements cette saison.

Prochain match… ce vendredi, à Philadelphie.

Source : Anthony Slater – The Athletic