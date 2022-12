C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

LaMelo Ball pourrait faire son retour ce soir selon Adrian Wojnarowski d’ESPN. Absent depuis mi-novembre à cause d’une blessure à la cheville, le maestro des Hornets est listé comme “incertain” pour la rencontre face à Detroit. Décision après l’échauffement.

La NBA et le syndicat des joueurs ont trouvé un accord afin de prolonger la deadline pour sortir du CBA actuel. Au lieu du 15 décembre, celle-ci est désormais fixée au 8 février 2023, prolongeant ainsi la période de négociation pour un nouvel accord collectif.

NBA and NBPA agree to extend CBA opt-out deadline. pic.twitter.com/SGd2qvILDa — NBA Communications (@NBAPR) December 14, 2022

Selon The Athletic, les Spurs ont signé Stanley Johnson pour un an.

Toujours pas de Brandon Ingram côté Pelicans. L’ailier de New Orleans connaît un coup d’arrêt dans sa rééducation et sera réévalué dans seulement une semaine pour sa blessure à l’orteil. (Source : The Athletic)

