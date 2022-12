Le roi est mort, longue vie au roi. Une phrase que l’on n’aura jamais à prononcer pour LeBron James en NBA, tant le King semble éternel. À bientôt 38 ans, Bron Bron a encore posé un classique cette nuit, et son match lui permet de grimper d’une place dans le classement des matchs à 30+ points en carrière.

On attend toujours des matchs d’anthologie pour les oppositions entre rivaux Bostoniens et Angelinos, et cette nuit les couche-tard n’ont pas été déçus. Tip-off à 4h du mat’ dans la cité des anges pour un choc qui ira jusqu’en overtime, où les gars de Bean Town se sont finalement imposés derrière un énorme Jayson Tatum. Pourtant, le trio de stars des Lakers n’aura eu de cesse de porter l’équipe, combinant à eux trois 90 points, 35 rebonds et 17 assists (dans les années 90, c’est les stats d’une équipe ça). Gros match du King donc, qui frôle le triple-double avec 33 points, 9 rebonds et 9 passes. Septième match à 30 points ou plus cette saison pour LeBron James, mais surtout le 516e de la carrière du Chosen One.

Et c’est grâce à ce 516e match passant la barre des 30 pions justement qu’LBJ monte d’un cran dans la liste des joueurs ayant le plus de fois réalisé cette performance. Le King grimpe ainsi à la deuxième place du classement, devant un certain Wilt Chamberlain. Même pour LeBron James, cet exploit n’est pas mince, tant Wilt the Stilt a performé au scoring tout au long de sa carrière. Un exemple parmi tant d’autres ? Sa série de 65 matchs consécutifs au delà des 30 unités, presque une saison entière, soit plus du double de son dauphin dans cette liste (James Harden avec 32 matchs).

Congrats to @KingJames of the @Lakers on moving up to 2nd on the All-Time 30-POINT GAMES LIST! pic.twitter.com/ZrZ70z8Biu — NBA (@NBA) December 14, 2022

Prochaine étape, le trône de la liste. Mais pour cela, il faudra dépasser le maître en la matière : His Airness en personne, Michael Jordan. Avec 562 matchs à plus de 30 puntos, Air Michel détient toujours le record. Pour l’anecdote, cette barre des 30 points, Jordan l’a passé sur plus d’un match sur deux au cours de sa carrière, 52,4% du temps plus précisément, lui qui n’a disputé “que” 1072 matchs de saison régulière en carrière.

Mais LeBron James peut-il le faire ? Sans aucun doute, si tant est que le Chosen One persiste à vouloir rester dans la Grande Ligue. Car il semble compliqué d’envisager qu’à 37 ans, bientôt 38, le co-boss des Lakers rattrape MJ d’ici la fin de la saison. Il lui faudrait pour ça planter les 30 pions sur 46 des 56 matchs de saison régulière restants. Pas impossible donc, mais fortement improbable, surtout en tenant compte des possibles bobos ou mises au repos du King d’ici la fin de saison.

Un nouvel accomplissement de plus à ajouter à la longue liste de ceux détenus par le kid d’Akron, et bientôt peut-être le record absolu de la catégorie. En tout cas, c’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Source texte : NBA