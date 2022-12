Drafté en juin dernier à la 11e position par le Thunder, Ousmane Dieng prend ses marques tranquillement à OKC. Envoyé régulièrement en G League pour terminer son développement, le jeune Français domine son monde à l’étage inférieur et pourrait donc rapidement réintégrer l’équipe première…

Cocorico ! Bonne nouvelle, l’ami Ousmane Dieng, affecté à l’équipe de G League du Thunder, continue d’écraser la concurrence dans la “Ligue 2” de la NBA. Cette nuit encore, pour son 11e match avec les OKC Blue, l’ailier français a planté un match référence : 22 points, 16 rebonds et 5 assists. De quoi rêver en grand. Belle agressivité vers le cercle, bonne vision et gros hustle au rebond, il y a peut-être là de quoi convaincre le coach Mark Daigneault de réessayer un passage NBA.

.@ousmane11_ with another big game: 22 PTS | 50% FG | 16 REB | 5 AST pic.twitter.com/0OfKFLLAD3 — OKC BLUE (@okcblue) December 13, 2022

Bon, on ne va pas se mentir, Ousmane Dieng ne performe pas autant que certains rookies draftés derrière lui, à commencer par son coéquipier qui le suit directement dans l’ordre de Draft : Jalen Williams. Mais pas de panique : notre Frenchie est encore très jeune et un temps d’adaptation était à prévoir. Ça, Sam Presti et Mark Daigneault le savent bien, c’est pourquoi le jeune Ousmane a été rapidement assigné à l’équipe de G League du Thunder, les Oklahoma City Blue.

Rappelé en équipe première fin novembre, Dieng avait eu l’occasion de rejouer cinq rencontres avec le Thunder, et surtout de montrer sa progression au staff d’OKC, avec notamment un gros match à 15 points et 6/8 au tir en seulement 18 minutes face aux Hawks de Trae Young. En G League, Ousmane mène son équipe aux rebonds, avec 9,4 ballons captés par match, et se place troisième au scoring (16,6 points) et à la passe (4,4 assists). Également meilleur contreur des Blue, la pépite tricolore montre bien ici toute la polyvalence dont il peut faire preuve sur un terrain. De bon augure pour la suite.

Ousmane Dieng se montre en G League et c’est ce qu’il faut pour montrer à Mark Daigneault qu’il a sa place en NBA et pas à l’échelon inférieur. Le coach du Thunder va-t-il se laisser tenter ?

Source image : OKC Blue