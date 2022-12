On ouvre les yeux bien tranquillement et rien de tel pour lancer sa journée que quelques highlights à savourer en même temps que le café et la tartine qui va avec. Allez, c’est parti pour le Top 10 des meilleures actions de la nuit dernière.

Quand LeBron James rate, Anthony Davis n’est jamais très loin pour sauver les meubles.

Jarred Vanderbilt profite de la passivité des Pelicans pour claquer le putback comme à l’entrainement.

On va finir par croire que Jordan Clarkson est un homme élastique, qu’est-ce que c’est que cette finition ?

Jalen Green va retirer les toiles d’araignées en haut du Toyota Center

LeBron James qui claque le tomahawk à presque 38 ans comme s’il en avait 20. Vieillir, c’est pour les autres.

Giannis Antetokounmpo arrive lancé, prière de bien vouloir s’écarter pour ne pas finir écrasé.

Pas de victoire cette fois pour Zion Williamson mais une nouvelle place dans un Top 10, au grand détriment de Walker Kessler.

Jarred Vanderbilt réinvente le circus shot à sa sauce.

LeBron James qui mouline, c’est tout le stade qui explose.

Les Suns ont coulé à Houston mais Josh Okogie a pu s’occuper des Rockets le temps d’une action. En défense, en attaque, c’est juste parfait.