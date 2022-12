Il y a quelques jours, on vous parlait d’une première étape historique franchise par Klay Thompson dans l’histoire des shooteurs à trois-points. La nuit dernière, le sniper des Warriors a officiellement rejoint le groupe des joueurs avec minimum 2000 trois-points rentrés en carrière.

Soirée morose pour Golden State, mais historique pour son Splash Brother.

En effet, avec un nouveau tir à trois-points rentré dans la défaite des Warriors à Milwaukee, Klay a rejoint le club VIP des joueurs avec minimum 2000 tirs rentrés derrière l’arc depuis leur arrivée en NBA. Un club qui devrait largement agrandir son établissement quand on voit l’évolution du jeu et l’importance du tir à distance depuis quelques années.

Le club des 2000 ? Le voici, avec son nouveau membre.

Klay Thompson passe donc la barre des 2000, et forcément la question se pose : jusqu’où peut-il monter ?

Malheureusement, ses 2 saisons blessées l’ont empêché de continuer sa folle montée vers le Top 3, mais il existe un scénario dans lequel Thompson craque le Top 5.

Stephen Curry, Ray Allen et même James Harden encore en activité étant difficiles à rattraper, il serait peut-être pertinent de viser un Reggie Miller (500 trois-points de plus) pour commencer, avant de voir si Harden sera dans ses cordes.

On a surtout hâte de voir comment la nouvelle génération va taquiner Klay et les types du dessus, car dans une NBA où rentrer 3 tirs à trois-points par match est devenu banal pour un joueur, les chiffres d’antan vont vite paraître moins hallucinants.

The 13th player in NBA history to make 2,000 3-pointers…

Congrats, @KlayThompson! pic.twitter.com/EIz7dLiUpQ

— NBA History (@NBAHistory) December 14, 2022