Les Warriors se sont sortis du piège Mavericks et se qualifient pour les Finales NBA après cinq matchs. Sur cette dernière rencontre à domicile, Golden State peut remercier entre autres un homme qui s’est comporté en patron, Klay Thompson.

On a l’habitude de le surnommer Mr. Game 6, mais cette nuit Klay Thompson a décidé de hausser le niveau pour un Game 5 plus qu’important pour les Warriors. En effet, il s’agissait du match qui pouvait envoyer son équipe directement en Finale NBA, trois ans après celle perdue contre Toronto et la triste hécatombe de joueurs dont lui-même faisait partie. Ce soir, Klay a trouvé la clé (elle était facile celle-là) de la défense des Mavs. Souvent ouvert à 3-points, la moitié des Splash Bro a rappelé pourquoi il faisait partie de ce duo. Thompson termine le match avec 32 points à 12/25 au tir dont 8/16 du parking, autant dire que les ogives ont plus que plu au Chase Center. En point d’orgue, ce deuxième quart-temps déterminant où les Warriors creusent l’écart avec un Thompson à 11 points sur cette période. Puis, quand les Mavs ont débuté leur grand run dans le troisième quart, Klay a été là par la suite avec Steph et Draymond pour calmer le jeu et laisser la tête de Luka Doncic et sa clique sous l’eau. Du vrai travail de leader.

Plus qu’un grand match offensif, Klay a également livré un très bon match dans sa partie de terrain. Toujours discret mais toujours efficace, il fait un job défensif hallucinant que ce soit en un contre un ou pour venir en renfort en prise à deux sur Luka Doncic. Le Slovène n’a rien fait de bien méchant comparé aux autres matchs et c’est en partie grâce à lui. Cette perf prouve une nouvelle fois qu’après deux années de galère, après avoir subi deux énormes blessures, Klay Thompson est de retour à son meilleur niveau pour le plus grand plaisir de la Dub Nation, mais aussi pour celui des fans de la balle orange. Il a parfaitement rempli sa mission du soir, à savoir sanctionner à 3-points et défendre comme un roc. Sur l’ensemble du match, Stephen Curry n’a pas été si grandiose que cela, mais pas grave car son frère de cœur gérait le camion, soutenu par un Draymond Green particulièrement généreux au scoring ce soir et un Kevon Looney qui sort les muscles dans la peinture. Il avait quitté les Dubs sur une Finale NBA en 2019, il va en retrouver une autre dès son retour à la compétition, voilà qui sent bon la belle histoire.

Les Warriors sont de retour en Finale NBA, notamment grâce au travail exceptionnel de Klay Thompson sur ce Game 5. Désormais, la moitié des Splash Bro peut conclure son magnifique comeback en essayant de remporter un nouveau titre NBA contre les Celtics ou le Heat.