Dallas conservait un maigre espoir de qualification avant ce Game 5 à San Francisco et ça passait par un Luka Doncic monstrueux, une fois de plus. Malheureusement pour les Mavs, le Slovène n’était pas dans un grand soir et les texans n’ont pas tenu la distance face aux Warriors.

Avec 33 points, 9 rebonds et 6 passes de moyenne sur les quatre premiers matchs de la série, il est difficile de reprocher quoique ce soit à Luka Doncic. Malgré un Game 1 très difficile à cause du cadenas Andrew Wiggins, la pépite des Mavs a répondu présent dans ce duel avec Golden State. Invité à s’exprimer après le Game 4 remporté au Texas, le meneur avait expliqué que tout était encore possible et qu’il fallait prendre match après match. Forcément, on avait hâte de voir un Luka Magic en mission remontada cette nuit du côté de la Baie. Allait-on voir une nouvelle dinguerie dont il a le secret ? Malheureusement non… Dans une rencontre globalement maitrisée par les Warriors, Luka aura vécu une soirée particulièrement compliquée. Maladroit, agacé, pas exemplaire défensivement, Doncic est passé totalement à côté de sa première mi-temps. Heureusement, son retour des vestiaires est largement meilleur et, avec ses 15 points sur le seul troisième acte, il est le leader de la révolte des siens. Une flambée qui ne sera pas suivie dans le money time, où le Slovène retombe dans ses travers. La feuille de match est toujours bien remplie mais un peu grasse : 28 points, 9 rebonds, 6 passes, à 10/…28 au tir et 3/13 de loin.

Plus qu’un mauvais match, on sent surtout quelqu’un qui n’a plus de fuel dans le réservoir. Emprunté physiquement, incapable de pénétrer la raquette des Warriors, Luka a décidé d’arroser de loin mais sans grande efficacité. Une stat montre d’ailleurs bien cette difficulté à agresser les Dubs : le nombre de lancers francs. Il en tirait plus de 12 en moyenne sur cette série mais il n’aura rejoint la ligne que sept fois cette nuit, malgré 40 minutes sur le parquet. Même avec les switchs sur Nemanja Bjelica, pourtant pas une légende défensive (lol), la perle de Ljubljana n’a pas su dominer. Une triste fin qui ne doit évidemment pas faire oublier tout ce qui est venu avant. Si Dallas a pu tenir jusque ici et créer l’exploit de sortir les Suns, c’est en grande partie grâce aux merveilles réalisées par son joueur, un des meilleurs sur ces Playoffs 2022. Un énorme abattage qui aura sans doute coûter une grosse énergie au joueur et les piles étaient déjà bien usées au moment de lutter contre des Warriors plus frais. Voilà qui va sans doute relancer le débat sur le supporting cast autour de Luka car le meneur a souvent l’obligation de devoir tout gérer pour arriver à destination. En attendant de voir les décisions estivales de ce côté-là, on va sortir les deux mains pour applaudir le prodige et on se dit rendez-vous en octobre pour envoyer du lourd.

Luka Doncic a fini ses Playoffs 2022 rincé et ça s’est vu sur le terrain. On recharge les batteries à fond cet été car le meilleur est sans doute à venir pour Lulu et les siens.