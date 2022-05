C’est la nouveauté de cette année, la NBA a instauré des titres de MVP pour les Finales de Conférence. La série entre Warriors et Mavericks étant finie, Stephen Curry repart avec le Magic Johnson Trophy. Un bel échauffement avant de recevoir (enfin) celui de MVP des Finales ?

À jamais les premiers comme on dit à Marseille depuis bientôt 30 ans. 30 ? Tiens, tiens, tiens, comme un certain Stephen Curry qui remporte le premier Magic Johnson Trophy, lequel récompense le meilleur joueur de la Finale de Conférence Ouest. Stephen Curry, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Draymond Green, Kevon Looney, plusieurs garçons ont fait de belles choses sur cette série mais un seul pouvait remporter la petite coupe. Assez logiquement, c’est le Chef qui récupère la récompense. Même s’il a connu des passages plus difficiles et un Game 5 relativement discret, Curry reste le leader de cette équipe avec 23,8 points, 6,6 rebonds et 7,4 passes de moyenne sur la série. Il a aussi fait la décision à plusieurs occasions sur les derniers matchs et ce succès porte inévitablement sa marque.

Stephen Curry is the first recipient of the Earvin "Magic" Johnson Trophy awarded to the Western Conference Finals MVP!#NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/GEbBAEFcAH — NBA (@NBA) May 27, 2022

Oublions un peu les stats pour une fois car l’impact d’un Stephen Curry peut se mesurer autrement. Lorsqu’il est là, l’équipe va bien. Il est le métronome et le cœur de cette équipe. Il dicte le rythme du jeu et constitue une menace dès le logo. On l’a bien vu en fin de régulière. Quand le Chef est absent, tout est déréglé et la machine s’enraye. Dès son retour, le changement est immédiat, les automatismes reviennent, le sourire aussi et c’est toute la Baie de San Francisco qui s’enflamme. Sur cette série contre les Mavs, le Chef a dû vraiment chauffer deux fois, aux Game 2 et 3. En premier parce que Dallas menait de +19 dans le second quart, puis pour couler les Mavs dans cette série et s’assurer la victoire. Sûrement deux matchs qui ont pesé dans la balance du côté du jury. D’ailleurs, le trophée devait-il obligatoirement revenir au meilleur joueur de l’équipe victorieuse ? C’est un débat que les fans des Mavs seront ravis d’ouvrir. Si ce trophée doit honorer le meilleur joueur de la Finale de Conf’, Luka Doncic n’aurait-il pas fait un candidat plus crédible malgré la défaite, comme Jerry West en son temps ? Certes le Slovène a perdu, sec en plus, mais individuellement n’a-t-il pas été le plus fort et le plus impressionnant ? (32 points, 9 rebonds, 6 passes de moyenne). On sait que ce n’est pas une habitude fréquente, la preuve ça n’est arrivé qu’une seule fois, mais l’idée aurait pu être originale.

Stephen Curry, MVP des Finales de Conférence Ouest, un choix qui semble logique même si d’autres garçons ont fait de belles choses dans cette série. Il n’en reste pas moins que le Chef continue d’écrire sa légende et a désormais l’occasion d’entrer encore un petit peu plus dans les livres d’histoire.