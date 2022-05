Victorieux des Mavs cette nuit lors du Game 5, les Warriors rejoignent une nouvelle fois les Finales NBA et s’offrent par la même occasion un nouveau titre de champion de la Conférence Ouest.

C’est une habitude qu’on avait prise sur la seconde moitié de la dernière décennie mais qui nous semblait appartenir au passé. Golden State qui remporte l’Ouest avant d’aller jouer le titre, c’est une phrase qui était courante entre 2015 et 2019, au moment de l’âge d’or des Dubs. Après les deux ans en enfer avec les blessures multiples et le Big 3 local qui prenait de l’âge, on se demandait si on aurait encore l’occasion de connaître cette situation. Réponse : oui et depuis cette nuit un nouveau trophée s’ajoute à l’armoire du Chase Center. C’est le huitième titre de champion de Conférence Ouest pour les Dubs après 1967, 1975, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. C’est surtout la preuve que la dynastie Warriors est loin d’avoir dit son dernier mot, alors que beaucoup annonçaient une fin de cycle après le départ de KD et les blessures des cadres.

DUB NATION STAND UP The Golden State Warriors are Western Conference Champions pic.twitter.com/b9AnekuRWw — Golden State Warriors (@warriors) May 27, 2022

Entre le comeback de Klay Thompson, le retour au sommet du Big 3 des Dubs, les progrès d’Andrew Wiggins et tous ces role players qui ont rayonné ces derniers mois (Looney, Poole, Payton, Porter Jr., Kuminga), il y a une très belle histoire à écrire et elle sera encore plus belle si elle va au bout. Maintenant, il faut attendre sagement que Boston et Miami finissent de s’expliquer pour aller affronter le vainqueur. On parle quand même d’une sixième finale NBA en… huit ans et possiblement une quatrième bague aux mains des plus anciens du groupe (Curry, Thompson, Green mais aussi Iguodala). C’est impressionnant. Pour cela, il faudra venir à bout de la bande à Jimmy Butler ou encore les Jay Brothers. Golden State a fait le plein cette saison contre Miami (2-0) alors que les Dubs ont partagé les points avec Boston (1-1), chacun allant l’emporter chez l’autre. Espérons que cette finale à venir sera un poil plus serrée que ce qu’on a eu durant ces Finales de Conférence.

Les Warriors s’offrent le titre de la Conférence Ouest et ça récompense le magnifique retour au premier plan des Dubs cette saison. De quoi espérer un comeback tout en haut de la hiérarchie NBA dans les quinze prochains jours ? On y croit fort du côté de San Francisco.

