Stephen Curry n’est pas une personne normale : 34 ans hier pour le Chef, il s’est donc offert 47 points et un Draymond Green

T’as eu quoi toi pour ton anniversaire ? Moi j’ai eu le coffret Scorpio, un soin du visage et « Les plats en sauce pour les Nuls ». Si tu as déjà lâché cette phrase en soirée c’est donc que 1) tes amis ne te méritent pas et 2) ton dernier anniversaire fut différent de celui de Stephen Curry.

Les stats de la fête d’anniversaire la plus stylée du jour c’est juste ici

Lassé de voir sans cesse les mêmes adjectifs offerts à son égard, Stephen Curry a donc tenté une nouvelle proposition la nuit dernière, en s’organisant lui-même le plus coolos des anniversaires. Vous avez sans doute vu passer l’info hier : Rubi Nikara vend l’eau de son bain le meneur des Warriors fêtait ses 34 ans et la toile fut évidemment inondée toute la journée de highlights en tous genres, de petits ponts, step backs et autres ficelles du logo. Le meilleur dans tout ça ? C’est donc que Stephen avait gardé le meilleur pour le dessert avec la réception dans la nuit de faiblards Wizards, qui avaient donc tout de la stripteaseuse qui sort du gâteau, eh oh, dégage de là James Harden on ne t’a pas sonné.

La fameuse cerise sur le fameux gâteau ? Steph se l’est donc offert seul, avec tout d’abord le retour de Draymond Green, l’intérieur qui faisait son retour cette nuit après deux mois d’absence et qui offrait donc au public des Warriors le bonheur de voir évoluer ensemble l’historique Big Three des Dubs pour la première fois depuis plus de… 1 000 jours. Wow. Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green, trio de malfaiteurs cinq fois finaliste et triple-champion NBA, 17 sélections au All-Star Game en cumulé, et un Draymond qui sortait cette nuit… du banc, pour la première fois depuis 2014, parce qu’il ne faut jamais mettre la charrue avant l’âne de Shrek. 6 points, 7 rebonds, 6 passes et 15 gueulantes en 20 minutes, du Draymond Green dans le texte, 20 pions pour Klay Thompson après ses 38 de l’avant-veille, et donc… 47 pour Stephen Curry, qui…. HEIN ? 47 ? Oui oui, 47. 47 points, 21 en première mi-temps et 26 en deuxième, petite ballade de santé pour rappeler que parmi les incendiaires du mois de mars le Chef avait toujours sa place. 16/25 au tir, 7/14 du parking et 8/8 aux lancers auxquels on peut rajouter 6 rebonds, 6 passes et une trentaine de cotillons, voilà donc le genre de fiesta que s’auto-organise le garçon pour ses 33 ans, en effet ça change du coffret Scorpio.

A l’arrivée une victoire, évidemment, face à des Wizards qui se demandent de plus en plus ce qu’ils font là, et un Draymond Green loquasse en post-game – sans blague puisqu’il déclarera sans faillir que les Warriors seront champions en juin. pas que c’est l’objectif hein, non non, qu’ils SERONT champions, parce que Draymond Green ne prend jamais de gant et parce que c’est aussi beaucoup pour ça qu’on l’aime. Pfiou, heureusement que l’autre zinzin ne fête pas son anniv tous les soirs.