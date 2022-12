Mercredi Panzani, la soirée où tout peut arriver, et surtout l’improbable. Cela n’est pas vraiment bon signe pour nos Bleus, mais on espère que les upsets se limiteront aux parquets NBA, où dix matchs nous attendent.



# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Pistons

Hornets – Pistons 1h : Pacers – Warriors

Pacers – Warriors 1h : Magic – Hawks

Magic – Hawks 1h30 : Raptors – Kings

Raptors – Kings 1h30 : Bulls – Knicks

Bulls – Knicks 2h : Thunder – Heat

Thunder – Heat 2h : Spurs – Blazers

Spurs – Blazers 3h : Mavs – Cavs

Mavs – Cavs 3h : Nuggets – Wizards

Nuggets – Wizards 4h : Clippers – Wolves

# À NE PAS MANQUER

Thérèse la bretonne et ses potes de l’Indiana accueillent le Chef Curry et sa troupe. Petit thème top chef sur ce match 100% Panzani. Plutôt galette jambon-œuf-fromage ou poulet Tikka ? Dans le premier cas, Tyrese Haliburton nous propose un menu tourné autour du caviar. Distribution assurée pour tous les copains par le meilleur passeur de la ligue. De l’autre, on passe directement au sucré, avec une avalanche de pralines à 3-points à prévoir pour Steph et ses Splash Bros. En revanche, les guerriers de la Baie ne pourront pas compter sur Andrew Wiggins à l’aile, tandis que les Pacers devront toujours faire sans Chris Duarte. La période est un peu compliquée pour Indiana après un départ surprenant. Une victoire Panzani pour se relancer ? Rien de tel. Pas la joie non plus à San Francisco : les Warriors sont sur trois défaites en quatre matchs et vont devoir se reprendre pour remonter au classement de l’Ouest.

Ensuite, on file dans le Texas (ça faisait longtemps, tiens) chez Luka Doncic and the boys. Réception des Cavs de l’Ohio, on espère que les Mavs se sont bien préparés car les mates de Spida vont arriver remontés après la défaite surprise à San Antonio. D-Mitch en particulier risque d’être un peu à cran, et il se pourrait que Keldon Johnson n’y soit pas pour rien. Cleveland commence à sentir la pression des Nets pour leur troisième place de l’Est et le faux pas est plus que jamais à éviter. Côté Mavs, après avoir pris de plein fouet la charge des Taureaux de Chicago, Dallas a réussi à se rattraper contre OKC avec un gros taf du backcourt. Actuellement 9e de l’Ouest, les Texans déçoivent, mais une victoire pourrait leur permettre de revenir à hauteur du Jazz et des Kings.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT