Perdu depuis son arrivée aux Lakers et cible (facile) des critiques, Russell Westbrook a récemment retrouvé la pêche en acceptant de sortir du banc en tant que sixième homme attitré de l’équipe de Los Angeles. Une transition qui porte ses fruits autant individuellement que collectivement, et qui est salué par un certain Dwyane Wade.

On a peut-être tendance à l’oublier sachant qu’on parle du plus grand joueur de l’histoire du Miami Heat, mais D-Wade a terminé sa carrière dans un rôle de remplaçant de luxe. Flash est effectivement sorti du banc au cours de ses deux dernières années en NBA, d’abord avec les Cavaliers (oui oui c’est bien arrivé) et puis à South Beach – dans la franchise où il est devenu une légende – pour finir sa carrière en beauté. Donc s’il y en a bien un qui sait ce que ça fait de devenir sixième homme après avoir été une superstar NBA, c’est Wade.

Pour Russell Westbrook, la transition s’est faite avec beaucoup plus de turbulences. Brodie a vécu une saison cauchemardesque l’an passé dans le costume de titulaire, son fit avec LeBron James et Anthony Davis montrant très rapidement de sérieux problèmes de complémentarité. Westbrook est ainsi devenu le bouc émissaire de la campagne éclatée des Lakers en 2021-22 (33 victoires – 49 défaites, pas de Playoffs, pas de play-in) et un scénario similaire semblait s’écrire pour la deuxième saison de Russ dans sa ville natale de Los Angeles.

Mais à partir de fin octobre, Westbrook a pris place au sein de la second unit du nouveau coach Darvin Ham et depuis, ça va bien mieux pour Brodie.

“À son âge [34 ans, ndlr.], à ce moment précis, et avec cette équipe [les Lakers, ndlr.] aujourd’hui, la meilleure situation pour Russ était de sortir du banc pour avoir cette liberté d’être Russ. Pour ne pas avoir à réfléchir tout le temps sur, ‘OK LeBron, OK il faut que je donne la balle à AD, OK il faut que je shoote, OK je ne veux pas shooter’. Il n’a plus besoin de réfléchir autant. Russ s’est mis dans une meilleure situation en sortant du banc.”

Ces mots de Dwyane Wade à Sports Illustrated résument bien la nouvelle dynamique autour de Westbrook. Des mots qui se confirment également dans les chiffres :

sur les trois premiers matchs de la saison en tant que titu, Russ avait touché le fond avec des stats de 10,3 points, 6,7 rebonds et 4,3 passes à 29% de réussite au tir dont… 8% à 3-points.

depuis, dans son nouveau rôle de sixième homme, il a redressé la barre en tournant à 15,2 points, 5,8 rebonds, 7,9 passes à quasiment 42% au tir (31,1% à 3-points) en 28 minutes de jeu.

Plus engagé, plus agressif, plus libéré, plus… Russ tout simplement. Et avec ça, c’est toute l’équipe des Lakers qui a trouvé un nouvel équilibre, Los Angeles ayant remporté 9 de ses 15 derniers matchs sous l’impulsion aussi – bien évidemment – d’un énorme Anthony Davis.

Russ getting “MVP” chants from Lakers fans 🙌🔥 pic.twitter.com/SzGAMRXF3L — Bleacher Report (@BleacherReport) November 5, 2022

Quand on a été MVP, quand on a enchaîné trois saisons en triple-double (quatre en tout) et qu’on possède 14 saisons NBA dans les pattes, accepter un rôle de sixième homme n’est jamais évident. Car on peut prendre ça comme le symbole d’un déclin. Mais Russell Westbrook a compris qu’au contraire, c’était une étape nécessaire pour prolonger sa carrière et trouver en quelque sorte une seconde jeunesse.

On en connaît beaucoup qui n’ont jamais réussi à faire cette transition et qui ont finalement dû quitter la NBA prématurément, genre Allen Iverson pour ne citer que lui. Brodie semblait sur une trajectoire similaire il y a encore quelques semaines, mais la narrative a désormais changé autour de celui qui arrivera en fin de contrat dans quelques mois.

“Si j’avais voulu jouer deux ou trois ans de plus, j’aurais adoré jouer dans un rôle similaire [de sixième homme, ndlr.]. J’aurais eu trois dernières années magnifiques juste en prenant du plaisir dans ce rôle. Sortir du banc pour jouer 20-25 minutes… Russ a pris une très bonne décision pour prolonger sa carrière.” – Dwyane Wade

On ne sait pas ce que l’avenir va réserver à Russell Westbrook. Ce qu’on sait par contre, c’est qu’il est beaucoup moins sombre qu’il y a encore deux mois…

