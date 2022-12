Le 15 décembre, quelle merveilleuse date. À ce moment précis du calendrier, un paquet de joueurs NBA – ceux qui ont signés des contrats cet été – deviennent disponibles à un trade. C’est alors l’occasion pour les GM de fêter Noël en avance et d’offrir des billets d’avion. Forcément qui dit trade, dit Lakers et qui dit trade des Lakers dit Russell Westbrook… mais pas que puisque Kendrick Nunn et Pat Beverley seraient aussi disponibles.

Il aura donc fallu attendre que Pat Beverley manque trois matchs – sur suspension bien évidemment – pour que les Lakers se rendent compte qu’ils n’avaient pas forcément besoin de lui. Oui, Pat Beverley est toujours un soldat prêt à tout pour aider son équipe mais avec 4,2 points de moyenne à… 27% au tir, Patoche oublie parfois que mettre des paniers serait la chose la plus utile aux Lakers. Même constat pour Kendrick Nunn qui semble à des années-lumière de ses deux premières saisons pleines d’espoir du côté de Miami. Après un exercice passé à l’infirmerie, le gaucher peine à retrouver son niveau et il ne paraît pas non plus vital pour la second unit des Californiens avec sa petite contribution de 6 perles.

Deux joueurs poussifs qui ne font pas vraiment de différences, forcément, Rob Pelinka s’en passerait bien et selon Jovan Buha de The Athletic, Los Angeles va chercher à s’en séparer. Qu’on se le dise, la tâche s’annonce franchement compliquée, car qui voudrait aujourd’hui d’un package Beverley-Nunn ? Réponse : personne. Vu qu’il ne peut pas activer le mode « forcer le transfert » – on vous voit les tricheurs de 2K – le GM des Lakers va tenter de rendre son offre un peu plus alléchante en y ajoutant un de ses fameux choix de Draft (1er tour 2027, 1er tour 2029, choix de deuxième tour). En échange, le coach Darvin Ham pourra peut-être récupérer des joueurs de rotation, sans doute orientés vers le tir longue distance, du moins on l’espère pour la fanbase pourpre et or. On rappelle aussi qu’une place est disponible dans le roster depuis que Matt Ryan a fait ses bagages.

The Lakers are waiving wing shooter Matt Ryan, sources tell @TheAthletic @Stadium. Ryan impressed in stint with L.A., shooting 38.2 percent from 3, including a clutch shot in win over Pelicans in November. The move opens up a roster spot for Lakers ahead of Dec. 15 trade date. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 1, 2022

Pat Bev et Kendrick Nunn ont les oreilles qui sifflent, une situation quotidienne pour Russell Westbrook. Forcément, Russ est lui aussi sur la sellette même si depuis quelques semaines son rendement en sortie de banc est plus qu’honnête avec 15 points, 5,2 rebonds et 7,2 offrandes. Le Brodie fait le travail demandé sans rechigner et il s’impose comme un élément positif. Cette embellie fait croître sa valeur sur le marché pour le plus grand bonheur de Rob Pelinka. L’assistant de LeBron considère toujours un échange de Russell comme l’option principale, car elle lui permettrait de recevoir un package forcément plus intéressant. Mais là aussi, il faudra intégrer du choix de draft.

Rob Pelinka a tout prévu et si ses deux premières stratégies foirent, l’ancien agent de Kobe en a une troisième sous le coude. Cette fois, le principe est simple, tout doit disparaître avec Russell Wesbrook et un tour de draft d’un côté puis Pat Bev et Kendrick Nunn de l’autre. Les Lakers vont à peine un peu mieux, mais certains devraient profiter de ce road-trip à l’Est (qui commence cette nuit face aux Bucks et se termine le 12 décembre à Detroit) car il pourrait tout simplement être le dernier… Attention Rob, ça vaut peut-être aussi pour toi.

Bref, le GM de LeBron ne s’est pas foulé, mais il affûte sa lame en prévision du 15 décembre. Échanger Russell Westbrook reste son option principale, mais Rob Pelinka pense aussi à bazarder Pat Beverley et Kendrick Nunn. Reste à voir qui sera preneur, et surtout pour quelles contreparties.

Source texte : The Athletic