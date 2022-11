C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

Outre Carmelo Anthony, DeMarcus Cousins et Isaiah Thomas croient également à leur retour en NBA. Ni l’un ni l’autre n’envisage de jouer à l’étranger pour l’instant. (Source : Marc Stein)

Anthony Davis devrait faire son retour sur les terrains ce lundi contre les Pacers. Idem pour Jayson Tatum face aux Hornets. (Sources : Brad Turner et Marc Stein)

Le manager général des Suns James Jones a reçu une promotion : il est désormais président des opérations basket. (Source : Shams Charania)

Pour faire de la place à Kemba Walker, les Mavericks ont coupé Facundo Campazzo. (Source : Marc Stein)

De’Aaron Fox a décidé de rejoindre l’agence Klutch Sports. Fans des Kings, pas de panique, le Renard assure que son plus grand rêve est de gagner avec Sacramento. (Source : Bleacher Report)

Sur nos autres réseaux