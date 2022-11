Recruté durant l’intersaison par les Blazers, Jerami Grant semble comme un poisson dans l’eau dans sa nouvelle équipe, lui qui a lâché plusieurs dingueries sur le premier mois de compétition. Mais tout ça ne change rien au fait qu’il reste agent libre à l’été 2023, et que par définition son avenir à Portland représente un point d’interrogation.

S’il continue comme ça, Jerami Grant débarquera sur le marché de la Free Agency avec pas mal d’arguments dans quelques mois. Car même si les Blazers toussent pas mal en ce moment (six défaites sur les huit derniers matchs) en l’absence notamment de Damian Lillard, Grant sort d’un premier quart de régulière calibre All-Star : 21,5 points de moyenne, 4,4 rebonds, 2,6 passes, 47,5% de réussite au tir dont 48,2% à 3-points (!), le tout avec plusieurs cartons dans le lot (44 points face aux Knicks récemment) et même des tirs décisifs dans le money time (coucou les Suns). Vous ajoutez encore à ça une polyvalence défensive qui ne se voit pas forcément dans les stats ou les highlights et vous obtenez un joueur qui risque d’être très demandé l’été prochain.

De quoi s’inquiéter pour Portland ? Si l’on en croit les mots de Jerami lui-même à HoopsHype, les fans des Blazers peuvent pour l’instant dormir tranquille.

« Je suis satisfait actuellement. Je suis très content avec ce qu’on est en train de faire. On en parlera le moment venu. »

Très apprécié à l’intérieur du vestiaire des Blazers, Jerami Grant (28 ans) semble avoir trouvé l’endroit idéal pour passer le prime de sa carrière. Chez les Nuggets il y a quelques années, il était dans une équipe très compétitive mais son rôle était avant tout défensif, avec des responsabilités limitées en attaque. Parti en 2020 à Detroit pour avoir plus de ballons et découvrir ses capacités en tant qu’option principale d’une équipe, Grant a pu gonfler ses stats individuelles (21 points par match en deux saisons) mais a surtout visité les bas-fonds de la Conférence Est. Désormais, à Portland, il est à la fois dans une équipe ambitieuse et où il peut étaler toutes ses qualités de two-way player.

S’il n’y a pas de raison à l’heure de ces lignes d’imaginer un futur départ de Grant, faut voir comment se dérouleront les négociations entre le camp du joueur et la franchise de l’Oregon.

Jerami est dans la dernière année d’un contrat de 60 millions de dollars sur trois ans, et son prochain deal sera sûrement la meilleure opportunité pour lui de bien bien remplir son compte en banque, surtout s’il confirme son très bon début de saison dans les semaines et mois à venir. Les Blazers risquent donc de devoir sortir le chéquier, eux qui ont déjà l’énorme salaire de Damian Lillard à payer (45 millions l’année prochaine, jusqu’à 63 millions en 2026-27), la récente prolongation d’Anfernee Simons (100 millions sur 4 ans) à assumer, en plus du contrat de Jusuf Nurkic (70 millions sur 4 ans). Autant dire que du côté de la compta à Portland, on commence déjà un peu à transpirer à l’idée de lâcher un autre gros deal à Grant.

Néanmoins, que ce soit du côté du joueur ou de la franchise, cela n’aurait pas trop de sens de prendre des routes différentes seulement un an après l’arrivée de Jerami contre du capital draft. Pour les raisons citées au-dessus, on voit mal Grant changer encore une fois de tenue, et les Blazers l’ont recruté pour redevenir plus compétitifs autour de Lillard tout en connaissant sa situation contractuelle. Alors même si rien n’est jamais écrit à l’avance en NBA, il y a aujourd’hui trop de bonnes vibes autour de cette relation pour qu’elle s’arrête dans un futur proche…

Source texte : HoopsHype