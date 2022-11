Nuit de festivités à l’Est : pas mal de rencontres alléchantes entre des équipes situées dans la même partie de tableau. Nul besoin d’emprunter à quatre couleurs à la voisine pour vous faire un dessin, il y aura de l’enjeu et des cernes. On regarde ça ensemble.

# LE PROGRAMME

1h : Sixers – Hawks ( en direct sur BeIN Sports 3 )

) 1h : Wizards – Wolves

1h30 : Celtics – Hornets

1h30 : Nets – Magic

1h30 : Raptors – Cavs ( en direct sur BeIN Sports 4 )

) 2h : Pelicans – Thunder

3h : Nuggets – Rockets

3h : Jazz – Bulls

4h : Kings – Suns

4h30 : Lakers – Pacers

# À NE PAS MANQUER

La Conférence Est en bazar : les Hawks qui se déplacent à Philly à heure presque française (pas trop non plus), c’est quand même choupi à zieuter ! Seul souci, James Harden et Tyrese Maxey sont toujours indispos tandis que Joel Embiid est noté en « game-time decision ». Pas plus d’info quant aux présences de Matisse Thybulle et P.J. Tucker : on se dirige donc vers un potentiel Trae Young – Dejounte Murray contre Papazoukis Kamaras et Francisco Javier III. Dommage que Bogi soit lui aussi indispo à cause d’un pépin au genou. Mis à part ces contretemps, le duel oppose deux équipes ex-aequo entre la 5e et la 6e place de l’Est, avec des bilans de 11 victoires pour 9 revers. Intéressant à surveiller, ne serait-ce que pour la dynamique.

On vous a vendu une Conférence Est en rogne, mais le Raptors – Cavs est placé sous le même signe, celui de la fragilité : Pascal Siakam, Scottie Barnes, Justin Champagnie et Dalano Banton sont notés « questionnables », quand Otto Porter Jr, Precious Achiuwa, Dylan Windler et Ricky Rubio sont sûrs de ne pas participer à la rencontre. On place également Kevin Love, Caris LeVert, Jarrett Allen et Lamar Stevens entre parenthèses. Rien de certain pour ces gars-là, mais mieux vaut ne pas compter dessus. Cela reste une joute entre 3e et 7e de la même conférence, avec Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley et Fred VanVleet. Vive le sport nom de nom.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Wolves ont fait piètre impression face aux Warriors, Rudy Gobert et Karl-Anthony Towns sont critiqués : déplacement importantissime à Washington.

Autre « duel » de l’Est : Celtics – Hornets avec une équipe qui reste sur douze victoire en treize matchs, et l’autre qui fait son chemin comme elle devait le faire, c’est-à-dire coincée au 13e siège de l’Est.

Nets – Magic, typiquement le genre de match à prendre pour Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons contre… Paolo Banchero.

Pelicans – Thunder, là encore un petit déséquilibre sur le plan des ambitions avec des Pelicans 4e de l’Ouest, et un Thunder qui se satisfait de sa 12e place.

Nuggets – Rockets, on attend une grosse immense perf’ de Nikola Jokic, qui devrait s’amuser contre la « raquette » texane.

immense perf’ de Nikola Jokic, qui devrait s’amuser contre la « raquette » texane. Jabari Smith Jr. continuera-t-il son ascension vers le respect des uns et des autres ?

Un statut de 3e pick, ça se mérite.

Le Jazz n’est plus « que » 8e de l’Ouest et reste sur quatre défaites de rang : réaction à venir pour la réception des Bulls ?

Kings – Suns, le genre de match bien couperet pour Phoenix, et super décisif pour Sac Town : cette saison, ont-ils la mentalité de confirmer contre un très gros de l’Ouest ?

Lakers – Pacers, le 4e de sa conférence n’est pas celui auquel vous pensez en premier.

Anthony Davis et LeBron James sont notés en « day-to-day ».

Myles Turner sera là mais ne devrait pas l’être.

Au lendemain des 31 points et 29 rebonds d’Ivica Zubac, c’est encore trop tôt.

Pauvre gosse.

La fièvre NBA du lundi soir est bel et bien de retour avec 10 matchs au programme. Des chocs aux quatre coins du pays (non) et de sacrés artistes en piste, on devrait se régaler alors rendez-vous dès 1h pour le début des hostilités.