On pensait vivre un dimanche soir tranquille sous le plaid, mais au final le plaid a volé plus d’une fois. Merci Ivica Zubac, merci les Splash Brothers, merci Grayson Allen et envoyez le récap.

Nets – Blazers : 111-97

Wolves – Warriors : 114-137

Clippers – Pacers : 114-100

Hawks – Heat : 98-106

Magic – Sixers : 103-133

Pistons – Cavs : 94-102

Celtics – Wizards : 130-121

Knicks – Grizzlies : 123-127

Bucks – Mavs : 124-115

Pas sûr de la stratégie défensive. pic.twitter.com/K3YevgtCeQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

Shaedon Sharpe qui discute avec KD, toujours de bons conseils à prendre. pic.twitter.com/oFvpVrCNjR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

Minnesota nous fait passer par des montagnes russes de fou. 5 victoires de suite, sérieux à Indiana et Philadelphie, appliqués à Cleveland, et tu craques à Charlotte avant de te faire défoncer par les Warriors. Imprévisibles au possible, tu sais pas quelle team va se pointer. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

Passage compliqué pour Portland sans Lillard. Ça allait à Phoenix et à New Orleans, gros coup de barre sur les derniers matchs. Milwaukee, Cleveland, Brooklyn chopés au mauvais moment. Vivement le retour du patron. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

20 points et 20 rebonds en 24 minutes pour Zupac. https://t.co/43ZJExqPEo — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

19 points pour Draymond Green ce soir. Si je dis pas de conneries, il faut remonter au 25 décembre 2019 (?!) pour son dernier match avec autant de points marqués ? 20 points face aux Rockets de James Harden et Russell Westbrook. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

Contexte : Draymond venait de prendre une technique parce qu’il célébrait en ayant un pied sur le terrain. Action suivante, pour backer son coéquipier et se foutre de la gueule des arbitres, Steph célèbre un pauvre trois points de DiVincenzo en dansant sur le bord de terrain. https://t.co/kQlEPYSc4P — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

24-28 on dirait des dates de guerre wtf pic.twitter.com/rmnDkLjEbr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

31 points

29 rebonds

3 passes

3 contres Match historique d’Ivica Zubac ! 👏 pic.twitter.com/aYYmIxoaCn — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2022

Bam exceptionnel. Caleb impérial. Lowry à la finition. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Triple double pour Herro en bonus. Victoire de patron du Heat, avec la manière. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Si Sam Hauser n’est pas au Three Point Contest cette année, on manifestera dans la rue. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Cette saison, Boston et Milwaukee… Tu te prends des runs y’a RIEN à faire, c’est des rouleaux compresseurs. Et pourtant il manque parfois du beau monde, Rob et Middleton sont pas encore là. Mais ce sont les 2 équipes qui m’hallucinent le plus en terme de tabassage massif. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Brunson est tellement tellement tellement crafty putain mais il est malin il choisit bien ses angles c’est un coquin par définition, quand il sera vétéran il va ENFUMER des rookies sur des générations. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Les 7 derniers matchs de Bam Adebayo : 25,3 points

10,9 rebonds

2,7 passes

54% au tir

86% aux lancers

Défense de zinzin habituelle — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Comment ça 7/7 à trois points à la mi-temps Grayson Allen ? On peut plus écrire tranquille ? — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

– Comment ça y’a faute sur Giannis ? – pic.twitter.com/NtDTnTaxjw — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

Les 6 derniers matchs des Mavs : Rockets ❌

Nuggets ✅

Nuggets ❌

Celtics ❌

Raptors ❌

Bucks ❌ Les 6 prochains matchs des Mavs : Face aux Warriors

Chez les Pistons

Chez les Knicks

Face aux Suns

Chez les Nuggets

Face aux Bucks — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 28, 2022

