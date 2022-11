C’était une tendance et c’est devenu un fait, Shake Milton n’as pas simplement un prénom stylé mais il a également du talent. Du talent et le sens des responsabilités, car si les trois leaders offensifs des Sixers sont actuellement blessés, le meneur remplaçant a pris les choses en main depuis une semaine, et encore plus cette nuit face au Magic.

Shake Milton meilleur joueur des Sixers ?

Oui monsieur.

Les circonstances atténuantes existent évidemment, Joel Embiid a rejoint récemment James Harden et Tyrese Maxey à l’infirmerie, mais encore fallait-il relever le défi d’une équipe qui se cherchait un leader. Shake Milton le montre par bribes depuis quatre ans (drafté en 2018, Shake n’a connu que Philly) avec quelques perfs solides mais isolées, mais en ce mois de novembre c’est une vraie garantie que le meneur de 26 ans est en train d’offrir à sa franchise.

Shake Milton’s last 3 games: 29 PTS (76.9% FG), 5 REB, 7 AST

24 PTS (53.8% FG), 9 REB, 10 AST

22 PTS (56.2% FG), 7 REB, 9 AST pic.twitter.com/NXUxBgH4aL — NBA.com/Stats (@nbastats) November 28, 2022

Propulsé titulaire aux côtés de son quasi homonyme De’Anthony Melton, Shake Milton vient donc d’enchainer trois très grosses perfs, certes face à des équipes de quatrième division bolivienne mais peu importe, l’essentiel était de répondre présent (et de ne surtout pas faire croire à Montrezl Harrell qu’il était le leader de cette équipe). Du scoring, du playmaking, de l’adresse, de la constance, que demande le peuple, à part récupérer trois titulaires évidemment. En attendant Philly enchaine et reste dans le Top 6 à l’Est, grâce à la plus grosse sortie offensive de leur saison.

On tire parfois à boulets rouges et à raison sur une équipe qui manque de caractère, dont le coach peine à sortir des cartes de sa manche, mais la carte Milton, en tout cas, fait son petit effet et permet de voir venir en attendant le retour des cadres.

Quelques highlights pour la route, quelques applauses pour Shake, en vous faisant remarquer qu’on vient de terminer cette brève sur Shake Milton sans écrire le mot booty. Comme quoi, avec l’âge vient la sagesse.