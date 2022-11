En place pour le replay, lezgo. Dans le allez-café d’hier soir on parle skills mais en partant de la fin, puisqu’après avoir imaginé ensemble le meilleur joueur possible, on évoque cette fois-ci le joueur le plus éclaté au monde. Viens, viens vite, car le résultat est incroyable.

Comment créer le joueur le plus… mauvais qui puisse exister ? A partir uniquement de joueurs NBA ? C’est la mission qu’on s’est donné hier, ensemble, en préambule d’une nuit qui a encore offert quelques dingueries n’est-ce pas Ivica Zubac. Rudy Gobert qui part en dribble et qui sert Facundo Campazzo au poste ? Doc Rivers qui dessine un système pour une sortie de balle signée DeAndre Jordan à destination de Ben Simmons dans le corner ? Qu’est-ce qu’on se marre mais no spoiler, on vous laisse découvrir les atouts de cette horreur de contre-joueur parfait crée par vos soins, en direct.

Vous connaissez la chanson, on s’installe peinard et on kiffe sa vie en parlant ballon orange. On fait la bise à tous ceux et toutes celles qui étaient avec nous hier soir et on espère retrouver les autres très bientôt, dans cette institution qu’est devenu le Allez café nocturne. Allez, zou, envoyez le replay !