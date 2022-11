Allez, café – le replay : comment créer le joueur parfait en NBA ?

Dans le Allez, café de ce vendredi soir ? On sort du laboratoire de Frankenstein pour créer le joueur parfait, petit débat sur DeMarcus Cousins et Pat Beverley, entre deux tasses bien chaudes ! Par ici le replay !

Pour la chaîne YouTube de ton site préféré, c’est par ici.

La dinde digérée, c’est déjà l’heure du retour sur les parquets pour les joueurs NBA. Avant la grosse nuit de 14 matchs, on s’est fait un petit point sur les grosses news du moment. DeMarcus Cousins qui pourrait aller rejoindre Dwight Howard à Taiwan, la suspension de Pat Beverley, les dynamiques du moment dans chaque conférence, la course au MVP bien entendu mais surtout une petite expérience qu’on voulait tester avec vous : la fabrication du joueur parfait. Taille, vitesse, qualité de shoot, handle, footwork, mentalité etc.. : en prenant le meilleur des joueurs NBA, à quoi ressemblerait votre joueur parfait ? Au tour de la commu’ de parler.

Vous connaissez la chanson, on s’installe peinard et on kiffe sa vie en parlant ballon orange. On fait la bise à tous ceux et toutes celles qui étaient avec nous aux alentours de 18h et on espère retrouver les autres très bientôt également.