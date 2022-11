Dans le dur en tout début de saison, Klay Thompson va bien mieux depuis quelques matchs avec notamment dans le lot sa meilleure perf au scoring de la saison. La raison derrière ce regain de forme ? Il a décidé de faire un break des réseaux sociaux.

On l’attendait tous ce Klay Thompson Game, presque désespérément au vu des galères du Splash Brother depuis le début de la saison. Il est finalement tombé dimanche dernier, le 20 novembre sur le parquet de Houston, avec 41 points au compteur à 14/23 au tir dont un exceptionnel 10/13 du parking. Vintage Klay ! Mais avant cette perf XXL, Thompson avait déjà préchauffé face aux Knicks (20 points à 4/10 à 3-points), avant de confirmer à travers une nouvelle prestation solide contre les Clippers (18 points en 27 minutes) mercredi dernier. Autant dire que le sniper est sur une très bonne dynamique, qu’il attribue à… une détox de Twitter et Instagram.

Il y a une corrélation directe [entre ses performances et son break des réseaux, ndlr.]. Quand vous arrivez au boulot chaque jour en étant heureux d’être un athlète, et que vous ne prêtez pas attention au bruit qu’il y a autour, vous jouez avec un esprit véritablement libéré. Et c’est la clé du succès, être dans le flow et jouer pour l’amour du jeu. »

Un amour du jeu retrouvé, un esprit libéré, et le retour du succès. Succès autant individuel pour Klay que collectif puisque les Warriors ont remporté les trois matchs cités juste au-dessus, eux qui restent désormais sur six victoires en neuf sorties (pour un bilan global de 9-10).

When he gets going, he’s tough to stop! ☔️@KlayThompson WENT OFF for 41 points in the win against the Rockets today! pic.twitter.com/RcOo1d9hDp

— NBA India (@NBAIndia) November 21, 2022