Quand on pense à Luka Doncic, le dernier aspect de son jeu qui nous vient à l’esprit est sa défense. La superstar des Mavs n’est effectivement pas reconnue pour ses capacités défensives, mais Luka estime qu’il progresse beaucoup dans sa propre moitié de terrain.

On connaît tous le génie de Luka Doncic. On connaît tous ses énormes qualités de scoreur, sa vision de jeu exceptionnelle, son footwork admirable et sa polyvalence remarquable. Mais faut bien l’avouer, dès que Luka se retrouve en défense, c’est tout de suite plus compliqué. Souvent visé par les attaques adverses, notamment lors des derniers Playoffs face aux Suns, Doncic a pris la mauvaise habitude de se faire dépasser à cause notamment de son manque de vitesse et de mobilité.

The Suns are RELENTLESSLY hunting Luka pic.twitter.com/WS9ZQQXYG3 — Half Court Hoops (@HalfCourtHoops) May 5, 2022

Du coup, l’un des grands objectifs de Luka avant la saison 2022-23, c’était de s’améliorer dans sa moitié de terrain pour devenir autre chose que le point faible numéro un de la défense globalement solide de Dallas. Alors il a fait en sorte de commencer la campagne actuelle dans la meilleure forme possible contrairement aux années précédentes, il s’appuie aussi beaucoup sur l’assistant coach et expert défensif Sean Sweeney, et demande peu à peu plus de responsabilités défensives tout en communiquant au max avec ses copains. Concrètement ça donne quoi ? De bons résultats selon Doncic lui-même (via The Dallas Morning News).

« Les gens ne voudront pas l’admettre, mais j’ai vraiment franchi un gros cap cette année. […] Je pense que je joue bien mieux en défense que lors de mes quatre premières années, et je pense que j’ai fait un grand pas en avant. »

Si on veut se baser sur des chiffres, on voit par exemple que Luka sort sa meilleure saison aux interceptions avec pratiquement deux ballons volés par match. Un bon signe qui va dans le sens des propos du Slovène, mais on sait qu’un nombre élevé de steals n’est pas forcément synonyme de bonne défense. Alors Sean Sweeney va plus loin.

« Il a vraiment un bon instinct. Il est très intelligent, il connaît extrêmement bien nos schémas défensifs. Et c’est l’une des raisons qui expliquent pourquoi il intercepte tant de ballons. Il est souvent au bon endroit et fait les efforts pour ça. »

Luka Doncic en défense, ce ne serait donc plus une punchline ? En tout cas oui, les progrès sont là même s’il faut bien avouer que le bonhomme partait de loin. On ne va pas se mentir, Luka ne sera jamais un lockdown defender, et ce serait de toute façon injuste de lui demander ça au vu de tout ce qu’il doit faire en attaque (34 points, 9 rebonds, 8 passes de moyenne cette saison) et dans les différents secteurs du jeu pour permettre à Dallas de gagner des matchs. Néanmoins il y a une différence entre laisser ses coéquipiers jouer à 4 contre 5 en défense, et faire le taf pour ne plus représenter un point faible dans sa propre moitié de terrain. Cette différence, il la comble de plus en plus.

« Il veut avoir le package complet. Peu de gens peuvent dire qu’ils possèdent ça. On espère pouvoir l’aider à atteindre cet objectif. » – Jason Kidd sur Luka Doncic

